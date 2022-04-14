WhatsApp оголошує про нові функції голосових повідомлень

WhatsAppпродовжує оптимізувати використання голосових повідомлень у службі обміну повідомленнями та оголосив чотири нові функції.

Заданими дочірньої компанії американського конгломерату Meta, вони включають можливість знову слухати голосові повідомлення перед їх надсиланням. Також новим є відображення повідомлення у вигляді діаграми форми хвилі зі змінами рівня. Це полегшує користувачеві пошук певних частин повідомлення.

Двіінші майбутні функції призначені для полегшення управління довгостроковими голосовими повідомленнями. Одним з них є швидке відтворення переадресованих повідомлень, які можна слухати зі швидкістю 1.5x або 2x.

Крімтого, якщо ви перестанете слухати повідомлення, WhatsApp дозволить вам відновити відтворення з останньої прослуховується позиції без необхідності повертатися до початку запису.

WhatsAppне уточнив, коли ці функції будуть доступні на iPhone або пристроях Android. За даними компанії, впровадження функцій відбудеться «в найближчі тижні».

дпа