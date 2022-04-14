Які штрафи за витрачання води в CDMX під час Великодня

MÉXICO, D.F., 23ABRIL2011.- Un grupo de vecinos del Centro Histórico conformados por adultos, jóvenes y niños pasaron por alto la recomendaciones de abstenerse de desperdiciar el agua en el Sábado de Gloria. La Secretaría de Seguridad Pública había señalado que las personas que fueran sorprendidas tirando el líquido serán detenidas y remitidas al Juzgado Cívico, donde se les impondrá una multa de hasta 30 días de salario mínimo, equivalentes a mil 724 pesos, o de lo contrario, un arresto inconmutable de 20 a 36 horas. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Уряд Мехіко та водна система Мехіко (Sacmex) закликали населення не витрачати воду під час Великдень, особливо Славасуботу і уникайте штрафів за цю саму річ.

За даними католицької церкви, за день до Великодня прийнято кидати воду в раді, святкуючи воскресіння Христове і очищення гріхів, тому велика кількість води витрачається даремно щороку, саме тому уряд Мехікоі різні держави заборонили це дії на додаток до надання штрафів для тих, хто це робить.

Al llegar el Sábado de Gloria, las personas podían utilizar el agua de manera simbólica para purificar su alma y lavar sus pecados. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM). Moisés Pablo | Moisés Pablo

Відповідно до Закону про право на доступ, утилізацію та санітарію води CDMX та Закону про громадянську культуру Мехіко у статті 29 розділ VIII: «Стічні води або запобігання її використанню тими, хто повинен мати доступ до неї в трубах, резервуарах або резервуарах для зберігання, а також зловживання громадськими гідрантами, перешкоджати їм або запобігати їх використанню», ті, хто здійснює такі дії, можуть бути покарані.

Санкції встановлюються, такі як штрафи в діапазоні від 1,58 песо до 3848 песо. На додаток до того, що установи стверджували, що ті, хто стічні води, можуть бути заарештовані на 13 - 24 години або бути закріплені на громадській роботі на 6 - 12 годин.

Рекомендаціїщодо догляду за водою ділилися через соціальні мережі Водної системи Мехіко , такі як: прийняття коротких ванн, не використання шланга для миття автомобіля чи тротуарів, поливайте рослини вночі для кращого використання і лише раз на тиждень, повторно використовуйте мильну воду.

Por medio de Twitter la Sacmex pidió a la población no desperdiciar el agua aunque sea una tradición. Foto: twitter/@SacmexCDMX

Очистіть підлоги, стіни та скло двома відрами, одне для чищення, а інше для полоскання, а також не зловживаючи миючими засобами; мийте овочі в мисці з водою, очистіть їх пальцями або щіткою та дезінфікуйте, крім того, що воду можна використовувати повторно для туалету та для поливу рослин.

Так само установа попросила населення, яке їде у відпустку, не забути щільно закрити ключі і перевірити, чи немає витоків, якщо так, то воно запросило людей повідомити про них.

Виконавчадирекція громадянської справедливості прокоментувала у твіті: «Насолоджуйтесь суботою слави з родиною, піклуючись про воду. Витрачати його карається за 6 - 12 годин громадської роботи».

З іншого боку, міська рада Мехіко опублікувала у Twitter: «Популярна традиція промокати в суботу в славі була пристосована до необхідності піклуватися про воду. Сьогодні ми відповідальніші». Він також нагадав громадськості про санкції.

2020 fue el año en que se registraron menos lluvias en los últimos 30 años. (FOTO: RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO.COM). Rodolfo Angulo | Rodolfo Angulo

Телефони для повідомлення про витоки або повідомлення про відходи води: 55-5654-3210 та 55-5658-1111. Ви також можете запросити підтримку через соціальні мережі, такі як Twitter: @SacmexCDMX.

Нарешті, Sacmex повідомив про призупинення діяльності в сферах обслуговування громадян у четвер, 14 квітня та п'ятницю, 15 квітня.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ:



