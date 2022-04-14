Які штрафи за витрачання води в CDMX під час Великодня

Уряд Мехіко та водна система Мехіко (Sacmex) закликали населення не витрачати воду під час Великдень, особливо Славасуботу і уникайте штрафів за цю саму річ.
За даними католицької церкви, за день до Великодня прийнято кидати воду в раді, святкуючи воскресіння Христове і очищення гріхів, тому велика кількість води витрачається даремно щороку, саме тому уряд Мехікоі різні держави заборонили це дії на додаток до надання штрафів для тих, хто це робить.
Відповідно до Закону про право на доступ, утилізацію та санітарію води CDMX та Закону про громадянську культуру Мехіко у статті 29 розділ VIII: «Стічні води або запобігання її використанню тими, хто повинен мати доступ до неї в трубах, резервуарах або резервуарах для зберігання, а також зловживання громадськими гідрантами, перешкоджати їм або запобігати їх використанню», ті, хто здійснює такі дії, можуть бути покарані.
Санкції встановлюються, такі як штрафи в діапазоні від 1,58 песо до 3848 песо. На додаток до того, що установи стверджували, що ті, хто стічні води, можуть бути заарештовані на 13 - 24 години або бути закріплені на громадській роботі на 6 - 12 годин.
Рекомендаціїщодо догляду за водою ділилися через соціальні мережі Водної системи Мехіко , такі як: прийняття коротких ванн, не використання шланга для миття автомобіля чи тротуарів, поливайте рослини вночі для кращого використання і лише раз на тиждень, повторно використовуйте мильну воду.
Очистіть підлоги, стіни та скло двома відрами, одне для чищення, а інше для полоскання, а також не зловживаючи миючими засобами; мийте овочі в мисці з водою, очистіть їх пальцями або щіткою та дезінфікуйте, крім того, що воду можна використовувати повторно для туалету та для поливу рослин.
Так само установа попросила населення, яке їде у відпустку, не забути щільно закрити ключі і перевірити, чи немає витоків, якщо так, то воно запросило людей повідомити про них.
Виконавчадирекція громадянської справедливості прокоментувала у твіті: «Насолоджуйтесь суботою слави з родиною, піклуючись про воду. Витрачати його карається за 6 - 12 годин громадської роботи».
З іншого боку, міська рада Мехіко опублікувала у Twitter: «Популярна традиція промокати в суботу в славі була пристосована до необхідності піклуватися про воду. Сьогодні ми відповідальніші». Він також нагадав громадськості про санкції.
Телефони для повідомлення про витоки або повідомлення про відходи води: 55-5654-3210 та 55-5658-1111. Ви також можете запросити підтримку через соціальні мережі, такі як Twitter: @SacmexCDMX.
Нарешті, Sacmex повідомив про призупинення діяльності в сферах обслуговування громадян у четвер, 14 квітня та п'ятницю, 15 квітня.
ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: