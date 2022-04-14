Відео: З метою Луїса Сіністерри Фейєноорд робить історію, претендуючи на півфінал Ліги конференцій

Колумбійський нападник Луїс Сіністерра засудив серію проти Славії Праги 4-6 і поставив Фейєноорда в півфінал Ліги Європи УЄФА 2021/22/ (ESPN)

У другій половині дня цього четверга, 14 квітня, Луїс Сіністерра став першим колумбійцем, який претендував на півфінал Ліги конференцій Європи УЄФА , нового клубного змагання Старого континенту.

У своєму першому виданні Фейєноорд з Нідерландів переміг Славію Прагу Чеської Республіки 1-3 і із загальним рахунком 4-6 вони просунулися з чвертьфіналу, щоб увійти в кращу четвірку змагань: поряд з ЛестерСіті, АС Рома та їх наступний суперник: Олімпік Марсель .

Клуб Sinisterra знав, як нав'язувати умови в першому нозі блискучим виступом Каукано, який цього квітня 14 почав знову за схемою 4-3-3, запропонованою тренером Арне Слотом.

Подвійного нігерійського центру - форварда Кіріеля Десерса було достатньо, щоб виграти серію на стадіоні Sinobo в Празі. Цілі, перетворені на 2-й хвилині, а 59-а хвилина залишили клуб Eredivisie на крок вперед у правилах 90, незважаючи на незвичайну помилку у старті, яку вони зробили на 14-й хвилині з метою, яку вони практично дали Івуарійському Ібрагіму Траоре для 1-1 часткового.

Sinisterra, здавалося, засуджувала серію на користь Фейєноорда на 78-й хвилині гри. Як завжди, колишній нападник Once Caldas зміг розташуватися по діагоналі, жаливши в порожнечу, і отримавши пропуск від товариша по команді Джорріта Хендрікса, він закінчив з правом на передній пост воротаря Алеша Мандуса мета 1-3 фіналу в столиці Чехії.

22-річний лівий вінгер збірної Колумбії відсвяткував свій п'ятий гол сезону в конференції Ліги Європи УЄФА, перш ніж його замінили на 82-й хвилині Брайан Лінссен:

Колумбійський нападник Луїс Сіністерра засудив серію проти Славії Праги 4-6 і поставив Фейєноорда в півфінал Ліги Європи УЄФА 2021/22/ (ESPN)

Новинив розробці...

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ: