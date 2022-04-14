Відео: Епа Колумбія співала поранений крик і зізналася, що дуже закохана у свого нового партнера

Для послідовників Daneidy Barrera Rojas, більш відомого як Epa Colombia, їх нові стосунки прогресували настільки швидко, що з нагоди він згадав про намір створити сім'ю і навіть одружитися з жінкою, яка зараз краде всю його увагу. Тим не менш, вона також була в очах критиків, як її найкраща подруга, Барбі, звинуватила її в нехтуванні своїм бізнесом перукарським і кератиновим виробництвом, тому що вона подорожувала.

«Що це таке? , підтримує матір і сина того іншого», - написала Барбі в чаті WhatsApp, на яку колишня дівчина Епи, футболіст Діана Селіс, відповідає: «Ну, звичайно, якщо він більше не дозволяє їй працювати, і вони проводять її подорож. НадаБарбі, мені боляче бачити все це через те, що я все ще відчуваю і що вони з цим роблять (Epa Colombia)».

Крім того, ще одна її колега вказала, що бізнес-леді страждає від психічних проблем.

«Треба мати дуже непростий розум думати, що кожен хоче пограбувати одного. Ія дам вам кілька порад: зверніться до психолога, оскільки галюцинації, які у вас є, вже дуже серйозні», - сказав Ямпієр Ортега, який також стверджував, що за ним спостерігали ескорти.

Незважаючи на критику найближчих до неї щодо її психічного стану та можливого емоційного зриву в компанії свого нового партнера Карола Саманти, нехтуючи своїм бізнесом, бізнес-леді з'явилася 13 квітня через свою «InstaStories», стверджуючи, що вона дуже закохана в молоду жінку.

«Давай друже, так приємно одружитися, любов така гарна, і я дійсно відчуваю себе дуже закоханою... за мою дрібницю, для вас дрібницю, я люблю тебе дрібницю», поки я співала пісню «Ти приїхав tú» Адріани Лусії.

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Осьповний зміст Epa Colombia :

Бізнес-леді заспівала пісню Адріани Люсії і заспівала її пораненим криком

Реакції на публікацію Daneidy Barrera Rojas незабаром з'явилися, оскільки розважальні портали, такі як «Рехізм», відповідали за поширення вмісту, в якому бізнес-леді висловила всю свою любов до Кароля Саманти. З більш ніж 91,000 переглядів, які перевищують 2400 лайків користувачів Інтернету.

Крім того, понад 300 коментарів вказали, що вони проти цих нових стосунків підприємця, а інші лише сподіваються, що вона нарешті відчує голову.

«І думати, що вона закохана одна»; «Я даю цим відносинам максимум 6 місяців»;«Я думаю, що Епа не може бути самотньою, вона емоційно залежна»; «Неймовірно, як вона швидко закохується»;«Я думаю, що в той день, коли Епа Колумбія бачить Діану з кимось іншим, вона вмирає»; «це той, який збирається збанкрутувати її, і добре, що інший не буде там, щоб допомогти їй з'явитися», серед інших.

Перші чутки про стосунки між Епа Колумбією та Каролом Самантою з'явилися в соціальних мережах 18 лютого, коли незабаром після того, як його стосунки з Діаною Селіс закінчилися, він підтвердив через свої соціальні мережі, що відчував себе «чимось божевільним».

Він додав: «Я не люблю ховатися, тому що між небом і землею нічого не приховано. Серйозно, я ніколи не думав відчувати те, що відчуваю, це божевільно. Я відчуваю, що заслуговую на те, щоб бути щасливим, після стількох речей у своєму житті я заслуговую дати собі шанс».

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