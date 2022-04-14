Це буде слідом Фредді Рінкон: він отримає данину в Буенавентурі та в Паскуаль Герреро

Після підтвердження смерті Фредді Рінкон у ніч на цю середу, 13 квітня, футбольний світ перебуває у траурі . Кілька спортивних особистостей, від однолітків до установ по всьому світу, пошкодували про свій від'їзд у віці 55 років.

З минулими годинами стали відомі нові подробиці того, як будуть проводитися похоронні заходи. Тіло національного футбольного ідола залишило в останні години Medicina Legal, в Калі, на шляху до рідної Буенавентури.

Пізніше він буде звільнений на стадіоні Паскуаль Герреро в палаючої камері, що підтвердив цього четверга мер Калі Хорхе Іван Оспіна .

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