Це була чилійська імітація, яку зробив Крістофер Карпентьє з Клавдії Багами

Протягом чотирьох сезонів «MasterChef Celebrity Colombia» (2022) розвивалася досі - партія номер чотири в ефірі - колумбійська аудиторія змогла побачити хороші стосунки між Клавдією Багамоном - яка працює як ведуча гастрономічного реаліті-шоу - та журі, шеф-кухарями є Хорхе Рауш, Ніколас де Зубірія та чилійський Крістофер Карпентьє.

Настільки, що вони взяли волосся один одному, зробили жартівливі коментарі, навіть не боялися перейти на поле наслідування. Наприклад, для цих останніх епізодів програми реаліті-телебачення Карпентьє дав особливий виступ Клаудії Багамон у епізоді, представленому минулого понеділка, 11 квітня.

Отже, з огляду на те, що неівана не змогла виступити в цій главі - яка була спеціально розробленою суто з коміками (старими та новими конкурсантами), оскільки нинішня конкуренція перебуває на паузі на Великдень - чилійський шеф-кухар хотів запропонувати певну версію Багамона, досить чилійської імітація ведучого.

Таким чином, перш ніж кваліфікувати представлені препарати тощо, Крістофер Карпентьє дозволив себе побачити з блондинкою перукою, тоном волосся моделі, а також. Зіткнувшись з цим сценарієм, кілька коміків у цій спеціальній главі могли лише сміятися та робити смішні коментарі.

У свою чергу, чилійський шеф-кухар почав свій виступ, досить комічний і натякаючи на солодкий і доброзичливий спосіб, в якому ведучий взаємодіє з конкурсантами. Крімтого, зі своїх соціальних мереж Карпентьє опублікував відео свого вигляду і написав про це: «Клаудія Багамон тремтить, я готуюся представити на «MasterChef Celebrity Colombia», що ви думаєте про новий вигляд?»

Ці комедійні фігури були сумішшю конкурсантів з різних партій «знаменитостей» гастрономічної реальності. Таким чином, вони виступили в цій конкретній главі: «Рогеліо Патаківа» (персонаж, якого грає сезон Хассам/2019), Фредді Белтран (сезон 2021 року), Ель Міндо (сезон 2019), Джуанда Карібе (сезон 2019), Пітер Альбейро (переможець «MasterChef Знаменитості Колумбії 2018), Памела Оспіна та Чічо Аріас, останні два В даний час грали в якості учасників сезону 2022.

У плані тюнінгу реаліті-шоу зазвичай знаходиться на п'ятому або шостому місці в десятці кращих постановок з оцінкою найвищої актуальності. За цей час перші два місця пішли Каракол Televisión від імені «Ареліс Хенао: пісня, щоб не плакала» (біовела, яка закінчилася цієї середи, 13 квітня) та «Desafío The Box».

З міркувань планування «Desafío» та «MasterChef» поділяють час трансляції о восьмій годині вечора зі своїх відповідних каналів: Caracol Televisión та RCN відповідно.

Спочатку ця нинішня партія гастрономічного реаліті-шоу була представлена публіці з понеділка по п'ятницю, але пізніше вони також розширили свою трансляцію на вихідні, тобто громадськість може дивитися програму з неділі по неділю.

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