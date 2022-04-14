Вони звільнили 30 українців в новому обміні полоненими з Росією

A Ukrainian soldier flutters the Ukrainian flag at the Ukraine-Belarus border, in this still image taken from a handout video uploaded April 13, 2022. State Border Guard Service of Ukraine/Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES MANDATORY CREDIT

Уряд Києва оголосив у четвер, що забезпечило звільнення 30 українських в'язнів у новому обміні з Росією, через п'ять днів після обміну 12 українськими солдатами та 14 мирних жителів, але не уточнив колег з Москвою.

»Сьогодні за наказом президента Володимира Зеленського відбувся четвертий обмін полоненими. На обмін вступили п'ять офіцерів і 17 військовослужбовців, а також вісім мирних жителів, в тому числі одна жінка. Всього 30 наших громадян сьогодні повертаються додому», - написала віце-прем'єр України Ірина Верещук у Telegram.

Верещук не уточнив кількість звільнених російських ув'язнених натомість. Групавизволених осіб тепер безпечна і повертається на українську територію, згідно з цими джерелами.

У четвер Міністерство оборони України опублікувало в заяві, що два армійські пілоти, захоплені Москвою минулого місяця і вивезені в Росію, були звільнені.

Servicio Estatal de Guardia Fronteriza de Ucrania/Folleto a través de REUTERS via REUTERS

У заяві їх ідентифікують як Іван Пепеляшко та Олексій Чиж, захоплені на початку березня в селі на півночі Чернігівської області України.

За словами Чижа, цитованого в ноті міністерства, російська армія «змусила їх знімати пропагандистські відеоролики (...) Якщо ми відмовилися, росіяни погрожували припинити надавати медичну допомогу нашим товаришам», - сказав він.

Небуло пояснено, чи були ці пілоти частиною обміну, оголошеного Верещуком.

Україна провела свій перший обмін полоненими з Росією наприкінці березня, через місяць після початку конфлікту, коли десять російських солдатів обмінялися на десять українських солдатів, а одинадцять російських мирних моряків, врятованих з корабля, який затонув у Чорному морі під Одесою, на 19 українських мирних жителів захоплені росіянами.

Desde finales de marzo se realizan este tipo de intercambios entre ambos países. EFE/EPA/STRINGER EFE

1квітня Україна повідомила про звільнення 86 солдатів, захоплених Росією, в обмін на російських солдатів, чисельність яких не була вказана.

Київоголосив 9 квітня «третій обмін» полоненими, який дозволив звільнити 12 українських солдатів і 14 мирних жителів.

(з інформацією від AFP)

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