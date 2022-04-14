Це найефективніші заходи профілактики проти просування Ómicron BA.2

Субваріант BA.2 Ómicron утримує майже 20 мільйонів людей, ізольованих у Китаї, а інфекції зростають у кількох країнах Європи та США.

Наукові дані свідчать про те, що BA.2 є ще більш заразним, ніж оригінальний варіант Ómicron, і що, як і його попередники, він поширюється через прямий контакт із зараженими людьми і передається через повітря.

Спреї, які люди виганяють при розмові, кашлі або чханні, все ще є основним шляхом зараження. Крім того, аерозолі, залишені на поверхнях , можуть відігравати більш важливу роль в передачі SARS-CoV-2. Таким чином, той, хто кашляв на руці, а потім торкнувся дверної ручки, може залишити там вірус і передати його тому, хто пізніше стукає ці двері, і прикласти руку до рота чи носа.

Хочабільшість країн піднімають обмеження на рух, і використання масок більше не є обов'язковим у закритих громадських місцях, фахівці наполягають на тому, що їх використання повинно підтримуватися, особливо проти такого заразного варіанту, як BA.2.

Las superficies desempeñan un papel menos importante que la transmisión por aerosol (Reuters) REUTERS

1-Вентиляція дуже важлива

Ризик зовнішньої передачі експоненціально нижчий, ніж у приміщенні передачі, а добре провітрюваний і менш переповнений простір також має набагато менший ризик , ніж місце, де люди переповнені в непровітрюваному просторі.

На думку лікаря невідкладної допомоги та професора політики та управління охорони здоров'я в Школі громадського здоров'я Інституту Мілкен при Університеті Джорджа Вашингтона, Леани Вень, «поверхні відіграють менш важливу роль, ніж передача аерозолю, але все ще хороша практика добре мити руки або використовувати дезінфікуючийзасіб для рук , якщо ви потиснете руки з людьми та торкаєтесь часто використовуваних поверхонь. Це зменшить не тільки передачу цього коронавірусу, але й інших респіраторних та шлунково-кишкових збудників».

«У нас також є більше інструментів, ніж у 2020 році», - підкреслив експерт. Унас є вакцини та бустери, які дуже добре захищають від серйозних захворювань, а також знижують ризик серйозної інфекції COVID-19 . Крім того, проведення тесту перед зустріччю з іншими допомагає дізнатися, чи є безсимптомні люди, яким слід уникати відвідування зустрічі. Це ще один ключовий запобіжний захід, до якого ми зараз маємо доступ».

El riesgo de transmisión al aire libre es exponencialmente menor que el de la transmisión en interiores Carles Navarro Parcerisas | Getty Images

2-Маски: коли так, а коли ні

Для жировика «ризик накопичувальний». У цьому сенсі, за її словами, «деякі речі, які є менш ризикованими або більшою цінністю, можна зробити знову, але все ж вживайте певних запобіжних заходів».

Він приклад: «Якщо ви працюєте в офісі, який має хорошу вентиляцію і добре розташований, і вимагає підтвердження вакцинації, ви можете розглянути можливість не носити маску в такому середовищі». І він наполягав на тому, що якщо використовується маска, будь то N95 або еквівалент, які забезпечують більше шансів захистити від надзвичайно заразного субваріанта BA.2.

Las vacunas existentes brindan una protección sustancial contra la infección y una protección muy fuerte contra enfermedades graves (Reuters) REUTERS

3-Ризик на відкритих просторах

За словами фахівця, «ризик зовнішньої передачі субваріанта BA.2 дуже низький, до того, що його практично немає. Соціальнізбори на свіжому повітрі дуже безпечні, і ризик, безумовно, менший, ніж еквівалентне внутрішнє середовище».

У зв'язку з цим він підкреслив: «Я не думаю, що люди повинні носити маски на відкритому повітрі, але можуть бути ситуації, коли хтось надзвичайно вразливий, наприклад, хворий на рак, який отримує хіміотерапію, і хоче бути обережнішими. У такому випадку ви повинні сміливо носити маску, коли ви знаходитесь на вулиці та в більш людних умовах».

4-Як діяти в приміщенні

На даний момент Вень перерахував три аспекти: по-перше, який ризик COVID-19 у цій громаді. «Якщо регіон знаходиться в помаранчевій або зоні високого ризику, відповідно до показників CDC, маску слід носити в приміщенні. Якщо він зелений або жовтий, або низький або середній ризик, ви можете не робити цього, залежно від двох інших факторів».

Другий фактор, який потрібно враховувати, на думку фахівця, - це те, яка медична ситуація кожної окремої людини та обставини інших людей у їхньому домі. « Якщо в цілому людина здорова і повністю вакцинована і з підкріпленням до теперішнього часу, їх ймовірність страждати серйозною хворобою через COVID дуже низька », - пояснив він. Це відрізняється, якщо ви імуносупресовані або живете з кимось старшим з численними захворюваннями. Бажано мати вищий запобіжний поріг залежно від медичної ситуації вашої родини».

Las dosis de refuerzo hacen que la protección sea aún más robusta EFE/José Jácome EFE

по-третє, їй важливо дослідити, наскільки важливо для всіх продовжувати уникати COVID-19. «Звичайно, ніхто з нас не хоче заразитися коронавірусом, і ніхто не повинен намагатися заразитися. Але є деякі люди, які хочуть уникнути цього будь-якою ціною, а інші, хто приймає, що якщо вони поїдуть в подорож, відновлять вечірки, вечеряють у ресторанах та займаються іншими заходами до пандемії, вони будуть на певному рівні ризику. Це особисте рішення, яке буде відрізнятися від людини до людини», - сказав він в інтерв'ю CNN.

5-Не припиняйте робити щеплення, як відповідь на все

Хоча Ómicron, як правило, був дещо ефективнішим, ніж інші варіанти спричинення інфекцій знову щепленим людям, вакцини все ще забезпечують істотний захист від інфекції та дуже сильний захист від серйозних захворювань. Бустернідози роблять захист ще більш надійним. І ще раз BA.2, здається, не змінює жодного з цього: британські дослідники нещодавно виявили, що вакцини однаково ефективні проти обох підваріантів Ómicron.

Варіант Omicron також схрестив набагато краще, ніж інші варіанти природного імунітету, придбаного від попередніх інфекцій, що призвело до деяких занепокоєнь, які BA.2 міг це зробити людям, які заразилися BA.1 в хвилі Omicron. Хочаповідомлялося про такі повторні інфекції, до цих пір вони були надзвичайно рідкісними навіть у країнах, де BA.2 зараз поширений.

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