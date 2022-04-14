The stories behind the play Developations, by the Truth Commission

АнаДеліна Паес болить живіт, коли виходить на сцену, не через відсутність акторського досвіду чи переляку сцени, а тому, що на сцені вона представлятиме або втілюватиме реальність, як вона уявляла пошук свого синаЕдуардо Гарсон Паеса , жертви нелегітимних страт, представлених як жертви у бою, відомий як « помилкові спрацьовування».

Вона є однією з 12 матерів Мафапо , які є частиною акторської ролі першої широкоформатної гри Комісії правди під назвою Unveils: Пісня до чотирьох вітрів ,яка вийде цього четверга вперше для публіки на Іберо-Американському театральному фестивалі в Боготі.

Ана Деліна не вперше виступила у виставі. Коли я був у школі - згадував він в діалозі з Infobae - брав участь в будь-якій мистецькій ініціативі. Економічні об'єкти його будинку не дозволили йому побудувати кар'єру в цій галузі, але зараз, коли йому близько 70 років, у нього було кілька можливостей зробити це, хоча і з іншою метою: правда для жертв.

«Я відчуваю себе дуже щасливим, коли я тут, я не хотів би йти. Уцій роботі я був дуже щасливий, хоча ця робота болюча, тому що у мене багато спогадів про все про сина», - каже він.

Develaciones: un canto a los cuatro vientos Fotos: Cortesía Comisión de la Verdad

ЕдуардоГарсон Паес було 32 роки, коли він зник 4 березня 2008 року. Він жив у Боготі зі своєю матір'ю, сиротою батька та другим з двох братів. Він навчався в середній школі у військовому училищі і не втрачав навченого охайності, мав ідеальні зуби і розчісував врівень. У нього було троє дітей, і щоб підтримати їх, він працював з матір'ю в казино Школи поліції безпеки дорожнього руху.

27 серпня, через півроку, витративши всі свої трудові заощадження на невтомний пошук і без будь-яких доходів, Ана Деліна знайшла сина на кладовищі Чимітарра, Норте де Сантандер, де його поховали в братській могилі.

Він був убитий на наступний день після його зникнення, з кількома пострілами, які розбили його череп. Коливони його знайшли, у нього була незагострена військова форма, покладена легковажно. Поручз ним знаходився Андрес Песка Олая, молодий таксист також з Боготи.

Справа була однією з перших відомих про огидний злочин помилкових спрацьовувань і однією з перших, хто досяг засудження. За ці події полковник, лейтенант, сержант і п'ять професійних солдатів були засуджені до більш ніж 40 років позбавлення волі. Тепер вони скористалися JEP.

Ана Деліна іноді відчуває непритомність у пошуках істини, але кожного разу, коли вона помічає відсутність Едуардо, вона черпає сили, щоб продовжувати йти. «Навіть якщо це бідне прізвище, я повинен очистити ім'я сина», - каже він.

Мистецтво дозволило йому зіткнутися з болем і трохи зцілити те «дуже розбите серце», що насильство покинуло його. У процесі вона намагалася відчути те, що відчував Едуардо, але це було нелегко. У виставі в La Candelaria кілька днів тому він відчував, що не зможе надіти військову форму, але йому це вдалося. Так само вона боялася і повинна була протягом декількох днів готуватися, щоб поховати себе живим з нагоди виставки Мадрес-Терра.

Її довелося лікувати фельдшерів після першого розвідувального засідання, в якому вона брала участь в Комісії правди і познайомилася з солдатом, який вчинив нелегітимні страти. Все для Едуардо, для нього він продовжує і переживає крик, який змушує його копатися в піску на сцені мера театру Хуліо Маріо Сантодомінго.

«Це був великий досвід, щоб показати, як ми пам'ятаємо, сказати, як ми можемо зцілити. Вони пройшли процеси зцілення. Цебув спосіб, щоб ці випадки позасудових страти не були забуті», - кажеЖаклін Кастільо, також мати та член жертви Мафапо.

Поясніть, що це не процес овернайт. Вона робить кроки вже більше 14 років, щоб шукати загоєння рани, яка відкрила конфлікт, через різні художні форми, в яких вона брала участь разом з Матерями помилкових спрацьовувань.

Develaciones: un canto a los cuatro vientos Fotos: Cortesía Comisión de la Verdad

Кастільо каже, що тепер він хотів би мати можливість працювати навіть з винуватцями, щоб просунути примирення і спробувати залишити ненависть і зло. «Було чудово бачити, як наша сім'я росте. Ми говорили в просторах, де ми втратили кохану людину, наших братів, наших дітей, але ми мали прийом багатьох людей, знали жертв інших подій, і тепер ми бачимо їх як сім'ю», - говорить він.

Вона керує мережами Мафапо, і кілька місяців тому отримала повідомлення від солдата, який брав участь у позасудових стратах. Вінвідвідав його в місці затримання з іншими матерями, які винесли галантність, щоб вислухати його і обійняли один одного в примиренні. Черездеякий час вони брали участь з колишнім солдатом в стрибках з парашутом.

У п'єсі Unveils: Пісня до чотирьох вітріврозповідається про численні події конфлікту, такі як різанини, переміщення, вимушене зникнення, серед багатьох інших ситуацій, які були частиною цієї історії.

Комісар Люсія Гонсалес пояснила Infobae, що робота народилася з візитів до громад, ідентифікації мистецьких груп та відкриття різних виразів, які вони побудували.

«Ми зрозуміли, що це мистецтво, завдяки якому громади висловлюють свій біль, свою трагедію, свій досвід, свої мрії. Спочаткуми думали зробити компіляцію пісень, написаних про збройний конфлікт та опір, і ми назвали Іваном Бенавідесом, який є експертом у нашій музиці, і ми запитали, чому б не зробити п'єсу», - сказав він.

Develaciones: un canto a los cuatro vientos Fotos: Cortesía Comisión de la Verdad

РаміроОсоріо, директор мера театру Хуліо Маріо Сантодомінго, запропонував зв'язатися зБернардо РейтаНубе Сандовал, щоб керувати проектом. Вони разом з громадами побудували сценарій, який збирав оповідання жертв у широкоформатному творі, в якому беруть участь понад 100 осіб.

«Робота з мистецтвом з громадами полягає в тому, щоб встановити дуже щирий, глибокий і змістовний діалог, адже це не розробка інтерв'ю, а скоріше це те, що розповідається від душі народів, від потреб іменування. Вони відчули, що те, що вони розповідають, може мати дуже велике відлуння для широкого суспільства, яке повинно почути те, що вони говорили давно», - пояснив комісар Гонсалес.

Ці ініціативи є частиною зобов'язання Комісії правди, яка доставить свій остаточний звіт у середині року, більш всебічному способу розповіді про конфлікт, пояснив комісар, що це призведе до більш гармонійного життя для всіх.

Терміни виконання такі: четвер, 14 квітня о 8:00 вечора; п'ятниця, 15 квітня о 15:00 та 8:00 вечора; субота, 16 квітня о 15:00 та 8:00 вечора.

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