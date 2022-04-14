Смиренна реакція Резидента на тірадеру, присвячену йому фараона Любові Тіня

Після скандалу між Residente і J Balvin, Pharaoh Love Shady випустив пісню, спрямовану на репера. Відео: YouTube/Фараон Любов Тінистий.

Співак Арекіпа Faraón Love Shady випустив на цьому тижні пісню, яка викликала суперечки. Звикнувши до віруалізації своїх рядків завдяки своїй явній ліриці, цього разу перуанець вирішив вирватися на пуерториканського репера РенеПереса «Residente», відомого своєю групою Calle 13. Найсмішніше, що «передбачувані» потерпілі «ввічливо відреагували на атаку.

Ця «тірадера», оскільки відомі пісні, які атакують іншого виконавця, виробляється як відповідь на атаку, яку пуерторіканець запустив кілька тижнів тому проти колумбієця Дж. Балвіна. Що має робити фараон у цьому питанні? Мало або нічого. Правда полягає в тому, що йому вдалося привернути увагу своєю останньою піснею під назвою «Rip [R] esentido».

На YouTube пісня вже має понад 2,5 мільйона переглядів, а фараон також завантажив матеріал в свій акаунт в Instagram. Саме там Ресіденте відреагував на тірадеру. «Ти найкращий... 🙌 Я твій шанувальник 🔥 Продовжуйте отримувати його важко і писати», - сказав Пуерто-Ріко перуанці.

«ТІРАДЕРА» ПРОТИ РЕЗИДЕНТА

Після публікації на своєму Instagram мету випустити «тірадеру», Love Shady підготувалася випустити пісню, яка вийшла сьогодні, 12 квітня, вдень. Під назвою «Rip [R] esentido» з прямими повідомленнями реперу, який вже перейшов у вірус у соціальних мережах.

«Найгірше журі в битві півнів, було б нічого, якби ви не були для Білого Лева/У минулому ви говорили, що ви аутисти, просто щоб прикрити свій комуністичний фанатизм. Я знаю, що в глибині душі ти також расистський, пам'ятайте, що Чавес також був терористом /Що було Рене, ви знаєте типи, ви берете обличчя бідним, але живете як багатий», - це деякі фрази пісні, яка є тенденцією на Youtube і швидко перевищила 200 тисяч переглядів. Вони також залишили меми, які стали вірусними у Twitter.

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