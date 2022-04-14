Національний уряд оголосив про соціальну допомогу в Чоко

Міністр внутрішніх справ Даніель Паласіос відвідав департамент Чоко, щоб представити баланс соціальної допомоги, який був доставлений на цій території. Так само, після скарг, отриманих від місцевого керівництва, було встановлено спільний план роботи між різними органами влади щодо вдосконалення операцій в регіоні, який прагне зменшити злочинний вплив збройних формувань, які переслідують населення.

Візит міністра Паласіоса був пов'язаний не лише з ландшафтом безпеки, оскільки порядок денний був спрямований на реалізацію нової програми «Sacúdete» в муніципалітеті Кондото, Чоко та створення різних актів для просування інфраструктури, як у столиці, так і в інших районах відомства. Таксамо пожежна служба Кібдо та поліція допомагали як захід для розширення сили стопи.

Що стосується доставки програми «Sacúdete», то в Кондото міністр підкреслив інвестиції 1,623 мільйонів песо на реалізацію проекту, який сприятиме жителям цієї юрисдикції в умовах їх здоров'я та спорту, приносячи користь 12 663 людям з багатофункціональним простором складається з громадських туалетів, гардеробних, підлогових покриттів і трибун.

У той же час було підписано угоду про розробку парку типу 1 стратегії «Sacúdete» у муніципалітетах Курадо та Сертегі, з інвестиціями 2, 5 мільярда песо, з іншого боку, Муніципальний адміністративний центр Канто де Сан-Паулу, вартістю 3,5 мільярда песо, буде розвинені.

Так само Паласіос випустив кілька чеків з інвестиціями майже 2 мільярди песо, для виконання технологічних обдаровувань та продуктивних проектів, це для зміцнення громад корінних народів, крім надання прощенних кредитів Icetex для молоді в регіоні. Крім того, було зроблено інвестиції в 428 мільйонів песо для зміцнення команд Департаменту пожежної охорони.

Щодо цього питання міністр внутрішніх справ наказав передати чотири водні елементи, працювати над аспектами безпеки в регіоні, заявивши: «Було доручено, що чотири річкові елементи морської піхоти, які розташовані в Турбо, роблять свій рух, щоб зробити свою присутність в Атрато Річка тут, у Кібдо, щоб створити наступальні дії проти цих злочинних угруповань, які намагаються поширити страх у місті».

Тим часом представник Національного уряду оголосив про розширення флоту поліції, оскільки більше мотоциклів було доставлено на додаток до тих, які були поставлені після згадки про соціальну надзвичайну ситуацію, Паласіос підкреслив: «Ми доставили 15 додаткових мотоциклів до 71, який ми вже доставили, 12 які були передані Національній армії. Ми дуже важливим чином поставили таку технологічну потужність, як вона є; блок з двома безпілотниками найвищої технології, з тепловою потужністю, інфрачервоною потужністю та нічною потужністю, щоб мати можливість контролювати поведінку цих злочинців з повітря».

Нарешті, склалася делікатна ситуація щодо використання неповнолітніми злочинними організаціями, оскільки вони інструменталізувалися для здійснення злочинних дій, міністр стверджував: «Ми засуджуємо злочинним структурам, які встановили практику інструменталізації неповнолітніх до 14 років років, роздавати брошури та співпрацювати з вимагальною діяльністю, оскільки це є порушенням прав людини і є практикою клану Перської затоки та Лос-Мексиканос».

Важливо зазначити, що днями Річард Морено, координатор Національної ради афро-колумбійського миру (CONPA), заявив, що позиція міністра внутрішніх справ дискримінаційна та расистська, оскільки він не визнав реальну ситуацію, що стоїть перед відомством.

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