Європейський центральний банк підтримував процентні ставки і заявив, що прийме будь-яке рішення «поступово і гнучко»

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo del Banco Central Europeo frente a su sede en Fráncfort, Alemania, el 8 de diciembre de 2016. REUTERS/Ralph Orlowski

Рада управління Європейського центрального банку (ЄЦБ) вирішила залишити всі інструменти монетарної політики незмінними, тим самим зберігаючи дорожню карту, яку вона внесла зміни в березні, хоча в якості новизни вона підкреслила, що майбутні рішення монетарної політики будуть прийматися з «опціональністю, поступовістю та гнучкістю».

Таким чином, грошова організація здійснить чисті закупівлі на 40 млрд євро (43,139 млн доларів), що впаде до 30 млрд євро ($32 354 млн) в травні і 20 млрд євро ($21,57 млрд) в червні. Після цієї дати ЄЦБ розгляне завершення закупівель чистих активів в рамках Програми публічних закупівель активів (APP) у третьому кварталі, за умови, що дані підтримують середньострокові прогнози інфляції.

Хоча остаточне рішення буде залежати від оцінки прогнозу, ЄЦБ наголосив у заяві четверга, що найсвіжіші доступні дані «підсилюють очікування», що закупівлі закінчаться в третьому кварталі.

ЯкщоЄЦБ нулить чисті закупівлі активів ДПП, це буде другий раз, коли це станеться з моменту початку цієї стимулюючої програми в жовтні 2014 року. У період з січня по жовтень 2019 року ЄЦБ вже припинив закупівлі чистих активів, лише реінвестуючи терміни погашення.

У будь-якому випадку, грошовий орган залишився незмінним у зобов'язанні реінвестувати строки погашення активів, придбаних в рамках АПП «на тривалий період часу» після того, як процентні ставки почнуть зростати.

ПРОЦЕНТНІСТАВКИ

Інститут емітенту зберіг довідкові процентні ставки за операціями з рефінансування без змін на рівні 0%, а ставка депозитного об'єкта залишатиметься на рівні -0,50% , а кредитна ставка - 0,25% . Однак перспективи змінилися.

Si el BCE lleva a cero las compras netas de activos del APP, será la segunda vez que suceda desde que inició este programa de estímulos en octubre de 2014. Entre enero y octubre de 2019 el BCE ya paralizó las compras netas de activos, únicamente limitándose a reinvertir los vencimientos. Michael Probst/Pool vía REUTERS REUTERS

будь-якікоригування ціни грошей відбудуться «колись» після закінчення покупок чистих активів. Так само будь-яка зміна процентних ставок «буде поступовою».

«Шлях до процентних ставок ЄЦБ і надалі визначатиметься перспективним напрямком керівної ради та стратегічним зобов'язанням стабілізувати інфляцію на 2% в середньостроковій перспективі», - підкреслили в агентстві.

Там, де не було змін, це програма придбання надзвичайних пандемій (PEPP). Терміни погашення активів, придбаних за ДПП, будуть реінвестовані до кінця 2024 року. Крім того, якщо буде нова «фрагментація ринку», ЄЦБ виконає ці терміни погашення з «гнучкістю» з точки зору часового горизонту, класів активів та юрисдикцій.

Що стосується банківської ліквідності, то Франкфуртське підприємство вказало, що буде контролювати умови фінансування банків, щоб гарантувати, що закінчення аукціонів TLTRO-III не вплине на передачу його грошово-кредитної політики.

«Рада управління готова відкоригувати всі свої інструменти в межах свого мандату, включивши гнучкість, якщо це необхідно, щоб забезпечити стабілізацію інфляції на рівні 2% в середньостроковій перспективі», - підсумував грошовий орган.

ІНФЛЯЦІЯІ ВВП

Валовий внутрішній продукт (ВВП) єврозони зафіксував зростання в четвертому кварталі на 0,3% в четвертому кварталі 2021 року, що на два процентні пункти нижче, ніж за попередні три місяці, згідно з останніми даними, опублікованими Євростатом, Бюро статистики спільноти.

Con respecto al desempleo, la tasa de febrero de la zona euro, la última disponible, se redujo en una décima, hasta el 6,8%. En el conjunto de la UE, el paro se situó en el 6,2%, también una décima menos. REUTERS/Ralph Orlowski REUTERS

З іншого боку, ціни зафіксували інфляцію в лютому на 5,9%, що на вісім десятих більше, ніж у попередньому місяці, через збільшення цін на енергію та продукти харчування, що відзначає їх найвищий, оскільки існують історичні рекорди.

Так само річний основний рівень інфляції країн, які прийняли євро як свою загальну валюту, що є результатом виключення еволюції цін на енергію, свіжі продукти, алкоголь та тютюн з розрахунку, виріс на чотири, до 2,7%.

Щостосується безробіття, то лютневий курс єврозони, останній доступний курс, знизився на одну десяту, до 6,8%. У ЄС в цілому безробіття становило 6,2%, також на десяту менше.

Наступне засідання Керівної ради агентства, відповідального за монетарну політику в єврозоні, відбудеться 9 червня 2022 року.

(з інформацією від EP)

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