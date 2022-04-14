Зниження випадків covid-19 триває в Колумбії цього квітня 14

Una familia protegida con tapabocas camina en Bogotá (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Duenas Castañeda

Міністерство охорони здоров'я повідомило 14 квітня 2022 року, що в Колумбії є 264 нові випадки covid-19 . За останні 24 години було опрацьовано 21 949 тестів , з яких 7 963 - ПЛР і 13 986 - антигени .

У звіті також зазначалося, що четверо колумбійців померли від цієї хвороби в останній день. Таким чином країна досягає загалом 139 670 смертей через вірус з початку пандемії.

Агрегувавши всі цифри, Колумбія досягла загальної кількості 6 086 233 інфекції, з яких 3 388 є активними випадками, а 5 919 385 відповідають позитивним випадкам, які вже встигли подолати хворобу.

Україні налічується 167 конгломератів. Територіями є: Антіокія, Араука, Атлантіко, Барранкілья, Богота, Бояка, Кальдас, Какета, Касанаре, Сезар, Чоко, Кордова, Кундінамарка, Гвінія Гуавьяре, Уїла, Ла Гуахіра, Путумайо, Кіндіо, Рісаральда, Сукре, Вальє-дель-Ваука, upés.

Таквідбувається вакцинація в країні

Останній звіт Міністерства охорони здоров'я також вказує на те, що станом на 11:59 у вівторок, 12 квітня 2022 року, загалом у Колумбії вже застосовано 81 874 940 доз вакцини проти covid-19 .

Згідно з тим самим звітом, кількість колумбійців із повним графіком вакцинації, тобто тих, хто вже отримав дві дози біологічної, в даний час становить 28 763 684 людини, тоді як 6391 766 людей були щеплені одноразовими дозами. Крім того, було застосовано 10 973,215 бустерних доз .

Так само протягом останньої доби було застосовано 84,622 вакцини, з яких 22 543 були для другої ін'єкції, а ще 3 232 - одноразова.

Під час Страсного тижня очікується, що в Колумбії 8 326 792 транспортні засоби будуть їздити по основних дорожніх коридорах країни, 2 658,493 громадяни будуть їздити на міжвідомчих автобусах, а 1,983 950 туристів будуть перевезені повітряним транспортом. З тих мільйонів людей великий відсоток воліє відпочивати в місцях з теплим кліматом, де сонце сильніше і через тип одягу шкіра більш оголена.

Тривалий, незахищений вплив сонячних променів, будь то з оздоровчих або професійних причин, підвищує ймовірність розвитку раку шкіри та інших захворювань. З огляду на це, Міністерство охорони здоров'я нагадало про деякі профілактичні заходи проти виникнення мінливості клімату, які переживає країна.

Ось кілька рекомендацій, наданих MinSalud для догляду за шкірою та уникнення сонячних опіків або раку:

- Уникайте прямого впливу сонця, особливо з 9 ранку до 4 вечора, оскільки це період, протягом якого сонячне випромінювання є найбільш інтенсивним.

- Постійно гідратувати, бажано споживати воду.

- Носіть одяг, який захищає руки і ноги, а також шию і вуха, а саме одяг з довгими рукавами, довгі штани і крислатий капелюх.

- Якщо день дуже жаркий, і ви віддаєте перевагу носити одяг без рукавів, нанесіть достатньо сонцезахисного крему на відкриті ділянки та відлякують, якщо ви перебуваєте в районі з комарами, використовуйте парасольки та тінь, пропоновані деревами, будинками або будівлями, щоб захистити від сонця.

- Використовуйте сонцезахисні окуляри, які мають фільтри, що блокують ультрафіолетові промені.

- Використовуйте сонцезахисний крем з SPF більше 30, майте на увазі, що сонцезахисний крем є найбільш ефективним, якщо наносити його за півгодини до впливу сонця і повторно наносити його кожні чотири

Окрім догляду, яку потрібно дотримуватися зі шкірою, влада нагадала, що важливо забезпечити повну турботу про себе. У зв'язку з цим були видані рекомендації щодо запобігання поширенню covid-19 і захворювань, що передаються комарами і продуктами харчування. Крім того, громадяни, національні та місцеві чиновники та транзитний персонал закликали вжити заходів щодо запобігання дорожньо-транспортних пригод.

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