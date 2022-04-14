Смерть від драматичних повеней в Південній Африці вже налічується 350, а постраждалих налічується понад 40 000

People drag a carpet into the sun to dry after their home was flooded in the Dakota informal settlement in Isipingo Beach, Durban, South Africa, April 14, 2022. REUTERS/Rogan Ward

Катастрофічніповені в Південній Африці залишили щонайменше 341 людей мертвими і постраждали майже 41 000 людей, згідно з новим балансом цього четверга, тоді як в регіоні Дурбана вони продовжували виїжджати перед моргами до депозитних органів.

Більшість жертв загинули в районі міста Дурбан, одного з головних африканських портів провінції Квазулу-Наталь (KZN, схід) та епіцентрі шторму, який почався минулими вихідними. Було оголошено стан катастрофи.

«Загалом постраждали 40 723 людини. Нажаль, загинуло 341», - заявив міністр провінції Сілле Зікалала на прес-конференції.

Більше 100 тіл були відкладені в морзі Фенікс на околиці Дурбана.

Gente recolecta agua potable tras las catastróficas inundaciones en Durbán, Sudáfrica (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

«Це занадто багато», - сказав один із співробітників, який відмовився ідентифікувати себе, і розповів про ряди сімей, які прийшли принести своїх померлих. Поховання заборонені до стабілізації перезволоження землі.

Дощі, які досягли рівня, ніколи не бачили більше 60 років, збили мости та дороги та ізолювали більшу частину цього прибережного регіону з Індійським океаном. Постраждалипонад 250 шкіл, тисячі будинків були зруйновані.

Влада оголосила про відкриття близько 20 аварійних притулків , де проживає понад 2100 бездомних людей.

Під час очікування порятунку тисячі тих, хто вижив, залишилися на долю. «Тут немає нікого, щоб допомогти нам», - сказав Тобелесі Сіхефен, 35 років, перед її брудним олов'яним будинком у місті.

Las playas de Durban tras las trágicas inundaciones (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

Були також спорадичні протести, які вимагали допомоги. Узаяві влада Дурбана закликала до «терпіння», пояснивши, що зусилля з надання допомоги сповільнилися «через ступінь пошкодження доріг».

Деякі дороги були очищені екскаваторами і знову відкрилися, але більшість залишаються недоступними, щебінь заповнений або затоплений бурою водою.

Влада закликала населення максимально уникати контакту з потенційно «забрудненою» водою.

Hubo aludes y deslaves debido a las inundaciones, las mayores en 6 décadas (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

Чотиридні без води або електрики

У гетто Амаоті, на північ від Дурбана, де більшість будинків виготовлені з гофрованого листового металу або дерев'яних дощок, були групи людей, які наповнюють відра питною водою з труб, які були виставлені після обвалу величезної ділянки дороги.

У деяких районах вода та електрика відключені на чотири дні, і всього не вистачає.

Місцева влада закликала пожертвувати нешвидкопсувною їжею, бутильовану воду і все інше, щоб зігрітися.

Були також грабежі, а зображення з камер спостереження, які поділилися в соціальних мережах, показали, що люди штурмують полиці супермаркетів.

Containers distribuidos por las carreteras de Sudáfrica tras las catastróficas inundaciones (REUTERS/Rogan Ward) REUTERS

У порту крани збирали величезні металеві контейнери , які напередодні дощі кинули на шосе.

Цей регіон вже зазнав масових руйнувань минулого липня, під час безпрецедентної хвилі заворушень і мародерства.

Прогнози погоди повідомляють про шторми та ризик локалізованого повені під час Великодніх вихідних. Очікується, що нові шторми також вплинуть на сусідні провінції Вільна держава (центр) та Східний мис (південний схід).

Влада говорила про «одну з найгірших бур в історії країни», тоді як президент Кирило Рамафоса нарікав «катастрофу величезних масштабів».

(З інформацією від AFP)

Продовжуйтечитати:



