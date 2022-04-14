Суперечка зростає в F1 після огляду нижньої білизни водіїв: гнів Гамільтона від заборони носити ювелірні вироби

Formula One F1 - Australian Grand Prix - Melbourne Grand Prix Circuit, Melbourne, Australia - April 7, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton at the Melbourne Grand Prix Circuit ahead of practice REUTERS/Loren Elliott

Напередодні Гран-прі Австралії Формули-1 серед водіїв було трохи ажіотаж, оскільки Міжнародна автомобільна федерація (FIA) почала зосереджуватися на правилах, пов'язаних з їх одягом. У цьому контексті суперечка зросла, оскільки Льюїс Гамільтон, одна з фігур на сітці, передбачив його відмова від правил, які змушують конкурентів знімати всі ювелірні вироби, кільця та ланцюги.

Зоряний водій Mercedes , семиразовий чемпіон світу у верхній категорії автоспорту, пояснив, що не буде поважати правило, оскільки, наскільки він хоче видалити елементи зі свого тіла, він не зможе цього зробити. Крім того, Гамільтон сказав, що це рішення, яке він повинен прийняти про своє тіло сам.

«У мене немає планів знімати ювелірні вироби на гонках. У будь-якому випадку, я не можу отримати деякі з них. Ті, що знаходяться в моєму правому вусі, практично зварені. Тож я мушу відрізати вухо, щоб їх зняти. Саме тому вони залишаться», - сказав британський спортсмен журналістам після гонки, повідомляє Reuters. «Ви повинні бути в змозі бути тим, ким ви є», - наполягав він.

Lewis Hamilton se negó a despojarse de sus joyas para competir en la Fórmula 1 (Foto: EFE) EFE

37-річний, який закінчив четверте місце з Mercedesна перегоні в Мельбурні, вирішив не дотримуватися правил, які заважають водіям носити пірсинг тілаабо металеві кольє, правило, яке було введено з 2004 року, але ніколи не застосовувалося правильно. «І я буду продовжувати це робити... Я дійсно не розумію дрібниць, які вони підбирають », - сказав Гамільтон .

Насправді досвідчений англійський пілот скористався можливістю знущатися над ситуацією. «Я знаю, що у вас пірсинг сосків, чоловік», - жартома сказавГамільтон Верстаппену , який грав разом. «Ви хочете побачити його знову?» ,Відповів молода зірка команди Red Bull.

Вся суперечка розпочалася у попередньому перегляді Гран-прі Австралії, коли керівний орган F1вирішив посилити цей регламент. Новий директор гонки Нільс Віттичсказав водіям, що «пірсинг тіла або металеві ланцюги на шиї»не дозволять і що вони навіть переглянули використання нижньої білизни перед гонками.

Pierre Gasly es otro de los pilotos que alzó la voz ante las exigencias de la FIA.

Ще одним водієм, який виявив своє невдоволення, був француз П'єр Газлі. У заявах, опублікованих спеціалізованим сайтом Motorsport, молодий конкурент Альфа-Таурі іронізував про те, що сталося, і запросив Віттіча переглянути бігунів один за іншим. «Якщо ви хочете перевірити мою попу, не соромтеся, мені нема чого приховувати. Мій пеніс, все. Якщо це робить вас щасливими, не соромтеся», - застрелив Газлі .

Дане правило є частиною статті 5, в третьому розділі Додатку L Міжнародного спортивного кодексу FIA, який прагне захистити водіїв у разі раптового виїзду з автомобіля під час аварії. У 2005 році FIA вперше ввела «негайну заборону на використання ювелірних виробів » на бігунів і правило згодом було прийнято в Міжнародному спортивному кодексі.

Багато років проблем у цьому плані не виникало, але посадка Нільса Віттича, і його прагнення забезпечити високі стандарти безпеки і знизити ризики, викликали нову суперечку серед автоспортивних еліти.

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