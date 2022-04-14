Тіла двох чиновників Ігуальської міської ради були знайдені з наркомесажем

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GUERRERO, 16OCTUBRE2019.- Sitio donde la tarde de ayer elementos militares se enfrentaron con un grupo armado en la comunidad de Tepochica al sur de la ciudad. Según información oficial los militares realizaban acciones de reconocimiento en la zona cuando se toparon de frente con hombres armados que se trasladaban en camionetas los cuales los atacaron. Catorce civiles y un militar murieron en el enfrentamiento. De acuerdo con las autoridades fueron asegurados tres vehículos, 13 armas largas, seis armas cortas, una granada de mano, municiones y cargadores. Los cuerpos de los catorce civiles permanecen en una funeraria que ofrece el Servicio Médico Forense. En la imagen el sitio donde quedaron grandes manchas de sangre, cartuchos percutidos y material que se usó durante el levantamiento de los cadáveres. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA /CUARTOSCURO.COM

У другій половині дня цієї середи, 13 квітня, були знайдені мертві тіла двох чиновників міської ради Ігуала , тіла, відкладені на трасі Ігуала-Такско поруч із повідомленням про наркотики , написаним на картоні

Обидва тіла мали розстріляну грацію, і плями крові вказують на те, що вони могли бути страчені вогнепальною зброєю на місці; експерти з Генеральної прокуратури (FGE) переїхали на місце події, щоб підняти тіла та докази місця.

На сайті також був розміщений фосфоресцентний плакат, що містить записане повідомлення, яке оголосило, що «Дотримуйтесь чистоти, щоб вбити жінок та дітей. Це виходить рівним. Там йде верг..! Вони не поважали коди!! (sic)».

Жертви були ідентифіковані як Хосе Ізабель Бахена, директор компанії «Лімпія», та Данте Езекіель Бернал, керівник маршруту сміттєвозів суб'єкта господарювання.

Раніше обидва чиновники вели запуск шести сміттєвозів в Ігуалі, церемонію , в якій їх взяв участь мер організації Девід Гама Перес .

Una mujer fue ejecutada horas después en la entidad (Foto: Archivo WEB)

За день до насильницьких подій передбачувані загрози для чиновників була відома групою, ідентифікованою як Лос-Тлакос, також відома як Сьєрра-Картель, яку очолює Онсесімо Маркіна,Ель-Нечо.

Ця злочинна організація звинуватила мера Ігуали в передбачуваних союзах з Джеусом Мартінесом Бріто, Чучо Бріто , кримінальним авторитетом організації Белтран Лейва , який би мав операції в організації.

Через кілька годин після відкриття двох чоловіків без життя влада в Ігуалі отримала екстрений виклик системи 911, що повідомляє про наявність безживого тіла жінки на футбольному полі Ель-Олімпо.

Після того, як були насторожені про те, що сталося, одноформні члени організації вирушили до місця, розташованого на Калле Адріан Кастрейон, поблизу Східної периферії суб'єкта господарювання; де вони знайшли тіло неживої жінки, яка мала травми, спричинені вогнепальною зброєю, які, як вважають, закінчилися з його життям

Інші загибелі були знайдені в суб'єкті 24 березня, коли три обезголовлені тіла були розташовані біля дороги до Санта-Терези, приблизно в 20 хвилинах від муніципального місця.

La plaza de Iguala es disputada por diversas organizaciones criminales (Foto: @InfSinCensuraMx / Twitter)

За даними місцевої влади, тіла чоловіків у віці від 30 до 40 років були розміщені близько 20:50 годин на грунтовій дорозі, голови яких розміщувалися приблизно в 10 метрах від місця .

Влада не зупинилася на передбачуваних причин розстрілу та розчленування чоловіків, але передбачається, що цей факт став наслідком суперечок між організованими злочинними групами, оскільки в останні місяці відбулися сутички між злочинними угрупованнями.

Всього за кілька годин до цих подій 25-річного чоловіка стратили вбивці на мотоциклах, так як молоду людину зарядили в прохолодному магазині на федеральній трасі, що прямує до Ігуали в розпал містечка Закойука.

У дні після страти в Гірському регіоні потрапила в засідку та стратила сім'я з шести людей, яких знайшли млявими всередині транспортного засобу, яким вони їздили 18 березня.

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