Пережив Мексика: що відомо про третій сезон

Реаліті-шоу виживання матиме третій сезон

13 квітня був підтверджений третій сезон Survivor Mexico - телевізійне реаліті-шоу Azteca, яке записується на пляжах Домініканської Республіки, і переможець отримує близько 2 мільйонів песо.

«Подорож в екстремальних умовах, де тільки хоробрі зможуть вижити або повинні втекти...

У публікаціях Survivor Mexico поділився невеликий кліп, в якому були показані найкращі моменти другого сезону цього реаліті-шоу, які закінчився 15 серпня 2021 року.

Хоча ще немає підтверджених учасників або дати випуску, цілком ймовірно, що третій сезон Survivor Mexico вийде, як тільки La Voz Kids закінчиться і навіть може транслюватися одночасно.

У попередньому перегляді чути голос Карлоса Герреро Воїн , так що спортивний коментатор знову виступить диригентом, у першому сезоні Артуро Іслас відповідав за керівництво конкурсантами.

З іншого боку, колишній конкурсант Гері Сентено прокоментував пост в Instagram «Que arda», хоча він не уточнив, чи повернеться він до сезону або просто схвильований новим виданням.

Офіційно ще не підтверджено, ким будуть учасники або як вони будуть обрані, але наприкінці 2021 року Флор Рубіозапевнив, що третій сезон Survivor Mexico, який спрямований на модальність «помсти», де кілька членів попередніх сезонів могли б повернутися, щоб отримати свій другий шанс і таким чином помститися деяким своїм колишнім колегам.

Слід зазначити, що другий сезон Survivor Mexico був сповнений драматизму, оскільки деякі конкурсанти відзначали з самого початку своє прагнення до суперечки - такі як Белла де ла Вега та Габо Куевас, інші створили альтернативне плем'я під назвою «Гієни», інші сформували «команду мрії», щоб вибрати їх вони вважали дійсно придатними для конкуренції і навіть встановленими «податками».

У той час шанувальники реаліті-серіалу почали спекулювати про Пато Арауджо, Арістео Казареса та інших конкурсантів Exatlon як можливих учасників Survivor, тому Сандра Сместер, генеральний директор контенту та дистрибуції TV Azteca, спростувала інформацію та запевнила, що вони ще не були в процесі лиття.

«Привіт, я думаю, ви трохи поспішаєте. Мище не кастинг. Дякуємо за просування та підтримку», - написав він у відповідь на обліковий запис, який забезпечив інформацію учасників.

Через кілька хвилин він продовжував заперечувати все, що циркулювало в Інтернеті, оскільки висловлювання Флор Рубіо: «Ні, їх не передбачають виживання. Вони неймовірні і великі спортсмени і чемпіони Екзатлону. Але незабаром вони дізнаються імена, привітання», - резюмував Сместер.

Хоча це також можуть бути збіги, Флор Рубіо відповідав за оголошення найкращих спойлерів про шоу, у 2021 році вона мала рацію, що Роберто Карло залишиться господарем La Más Draga 4 , тизера, який виявився реальним.

Щотаке Survivor Мексика

У Survivor Мексика група від 10 до 16 людей розділена на два племена, у сезоні 2021 року командами були Ягуари, представлені жовтим кольором та соколи, представлені зеленим кольором.

Кожному племені доводиться вибирати лідера і орієнтуватися в різних схемах, але все це додає відчаю через брак їжі, навчитися жити з однолітками незалежно від їх ідеологій, вирішення конфліктів,справляючись зі мінливим кліматом, продовжуючи бігати навіть з ранами і приймаючи, що вони ймовірно, не буде мати найкращого обладнаного притулку щотижня.

На телебаченні Azteca, «будні» призначені для того, щоб показати розвиток різних викликів і тестів, в той час як щонеділі відбувається усунення.

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