Дивовижний гол від Айнтрахта Франкфурта, який ускладнює Барселону чвертьфінал Ліги Європи 2022

Айнтрахт Франкфурт виграв 1-0 проти «Барселони» на стадіоні «Камп Ноу» на другому матчі чвертьфіналу Ліги Європи 2022. Це з голом від Філіпа Костича, який забив пенальті за божевілля своїх фанатів у відвідуваному стані. Колосальний старт.
БАРСЕЛОНАПРОТИ ФРАНКФУРТА ДЛЯ ЛІГИ ЄВРОПИ
У Великий четвер команда Хаві Ернандеса прагне запечатати свій пропуск до півфіналу Ліги Європи 2022, титулу, якого все ще не вистачає в їхніх вітрин. Але це буде непросто, тому що вимірюється проти загону, який завжди йде на фронт.
Це було нічия 1-1 в першому матчі ноги. Німці почали вигравати гол від Ансгара Кнауфа, але вони не змогли зберегти перевагу і повинні були погодитися на паритет: Ферран Торрес. Зараз все вирішується на «азулграна» суді.
Барселона походить від дивовижної перемоги 3-2 над Леванте в стані відвідування. «Culés» були нараховані 3 штрафи і все ще взяли 3 бали. На даний момент вони залишаються на другому місці в турнірній таблиці LaLiga Santander з 60 очками, 12 відстає від лідера «Реала».