Близько 260 сімей були примусово переміщені в Кауці та Валле під час цього Страсного тижня

Mayo fue el mes con más desplazados, pues 11.400 personas tuvieron que abandonar su hogar, principalmente en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador). Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

Хоча в Колумбії відзначається Страсний тиждень, час, коли сім'ї в країні вступають у стан спогаду, роздумів та відриву від діяльності, понад 260 сімей у департаментах Кауки та Валле, на заході Колумбії, проведуть святі дні в імпровізованих притулках після того, як доведеться бігти свої будинки з огляду на бойові дії, що відбуваються в сільській місцевості муніципалітету Алжиру і Буенавентура відповідно.

Що стосується портового міста в Тихому океані, з минулого понеділка приблизно 169 сімей, близько 500 людей були примусово переміщені з міст Сан-Ісідро та Ла-Есперанса через інтенсивні бої між партизанами Ельн та кланом Перської затоки, які борються за територіальний контроль та маршрути Торгівля наркотиками в цій області країни, як повідомляється на громадській радіостанції Radio Nacional de Colombia.

Це вдруге, коли така ж ситуація сталася в Буенавентурі, яка вже страждає від внутрішнього насильства між злочинними бандами, де сотні людей повинні тікати з сільської місцевості, як це сталося в січні, де, за оцінками, близько 700 людей були переміщені.

У цьому новому масовому переміщенні влада в порту реалізувала тимчасовий притулок у своєму колізеї, що очікує на гуманітарну допомогу перед ситуацією.

«Ми змогли гарантувати головне, що їжа була, ми знаємо, що колізей - не найкраще місце для проживання, але ми створюємо основні умови, такі як килимки, ковдри, питна вода, щоб ситуація була максимально стерпною», - цитували вони в ефірі радіо заяв місцевого мера Віктор Гюго Відаль.

Аналогічна ситуація відбувається в сільській місцевості муніципалітету Алжиру, на заході Вальє-дель-Каука, де близько 100 сімей , понад 200 осіб, також повинні були покинути свої будинки в районі Санта-Клара і з вівторка перебувають у міській зоні міста через зіткнення між Карлос-структура Патіньо, дисидент вимерлого FARC, і війська Третьої дивізії Національної армії.

На радіо La W вони консультувалися з Деном Гаррі Санчесом, директором підрозділу жертв Кауки, який повідомив, що 30 сімей перешкоджають муніципальному сидінню, а ще 70 з сектора Платеадо.

«Згідно з оповіщенням, запущеним Управлінням Омбудсмена, є ще 50 сімей, які починають переїжджати з села Ломітас, оскільки вони ризикують для свого життя», - сказав чиновник.

Примусове переміщення в Колумбії в минулому році збільшилося на 179 відсотків минулого року, згідно з даними Управління ООН з координації гуманітарних питань (Оча) порівняно з 2020 роком.

У звіті, опублікованому агентством France 24, було б 73 000 жертв за даними, які вони цитували з того ж звіту Ocha , який був опублікований на початку цього року.

«Дії недержавних збройних формувань проти мирного населення є основними причинами примусового переміщення в Колумбії», - йдеться в повідомленні ООН.

Саме на департаменти Чоко, Вальє-дель-Каука та Наріньо припадає 75 відсотків випадків переміщення, а афро-нащадки та корінні громади найбільше постраждали. Крім того, 18 відсотків жертв цієї напасті - неповнолітні.





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