Сенамхі: отримати прогноз погоди на сьогодні, 14 квітня 2022

Перший з чотирьох днів починається, коли кілька громадян скористаються можливістю зробити перерву, тому їм слід врахувати ці прогнози, перш ніж вирішити, як провести довгі вихідні. У Ліміпрогнозували Перуанську національну метеорологічну та гідрологічну службу(Сенамхі) що максимальна температура четверга 14 квітня буде +27°C Щодо мінімальної температури, то було відзначено, що вона буде 14°C і що вранці буде часткова хмара, що змінюється до чистого неба близько полудня з тенденцією до часткового хмарного неба на заході сонця.

УВест-Лімі максимальна температура повітря буде досягати 22°C, тоді як мінімальна буде 17°C , хмарно очікується вранці до часткового хмарного неба між небом з розсіяними хмарами близько полудня, часткове небо на заході.

Senamhi: conozca el pronóstico del tiempo para hoy jueves 14 de abril del 2022

«З 16 березня у нас спостерігається збільшення вітрів, які впливають на температуру і допомагають охолонути. Ці вітри мають таке холодне відчуття, тому що вони приходять з гір. Громадяни повинні дотримуватися запобіжних заходів: завжди носити куртку або светр, прихід осені завжди приносить туман, мряка та дощ, особливо в червні, коли ми на межі зими», - сказав Сенамхі про зміни кліматичної поведінки незабаром після початку нового сезону.

«Явище Ла-Нінья присутній у Центральному Тихому океані, між узбережжям Південної Америки та Індонезії, але не зовсім на перуанському узбережжі. Характеристики клімату, який ми представляємо, не завжди стосуються «Ла-Нінья». На даний момент ми перебуваємо в нейтральних умовах», - сказала Таня Іта, фахівець піддирекції прогнозування клімату Сенамхі, про поступові зміни.

ХОЛОДБУДЕ ЙТИ

Все більше людей носять одяг, щоб зігрітися від холоду. Враховуючи це, Сенамхі повідомив, що нижченормальна нічна температура продовжуватиметься до неділі, 17 квітня на узбережжі Лібертад до Такни. Фахівціустанови підкреслили, що це пов'язано з низькою температурою поверхні моря уздовж узбережжя Перу, і великим припливом вітрів з півдня. Це призведе до того, що застуда виникне вночі, рано вранці та рано вранці.





Останніми днями станції Callao та Jesús María del Senamhi зафіксували нижченормальні денні температури у вищезгаданих районах міста. Це відбувається протягом осіннього сезону. Такеж явище зафіксовано в районах центральної Ліми, і це змушує громадян вжити необхідних заходів. Незважаючина це, заклад рекомендує проявляти особливий інтерес до негативного впливу УФ-випромінювання та запобігати йому з необхідною обережністю.

Senamhi: conozca el pronóstico del tiempo para hoy jueves 14 de abril del 2022

Температури очікується близько 16°C і 18°C в Ла-Лібертаді, між 15°C до 18°C в Анкаші, між 14°C до 17°C в Лімі, близько 10°C-13°C в Іці, Арекіпа, Мокегуа і Такна. Крімтого, туман/туман очікується в нічні та ранні ранкові години від Ліми до Ла-Лібертад.

Крім того, установа вказала, що в регіонах Амазонас, Аякучо, Куско, Уануко, Хунін, Лорето, Мадреде де Діос, Паско, Пуно, Сан-Мартін та Укаялі будуть падіння температури, пориви вітру та дощу в їх джунглях. Явище буде відчуватися з сьогоднішнього дня, 14 квітня до суботи, 16 квітня.

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