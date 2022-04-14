Саргассум на «надмірному» рівні спричинив закриття пляжу в Кінтана-Роо

CANCÚN, QUINTANA ROO, 04ABRIL2022.- De cuerdo con el semáforo, hay 44 playas de la zona norte con recale excesivo de sargazo, cero más con abundante, 13 playas con recale moderado, 19 muy bajo y 04 playas sin sargazo. En la magen Playa Ballenas y Playa Gaviota Azul. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM

Наближається важливий сезон для мексиканського Карибського басейну, але він був повністю затьмарений поверненням саргасума на його пляжі, що може ускладнити відвідування туристам в штаті Кінтана-Роо.

На жаль, до Великодніх свят райони повернулися в червоному світлому кольорі або надмірній кількості саргасума на деяких пляжах в цьому районі, повідомляє Мережа моніторингу Кінтана-Роо Саргассум.

Такий випадок Рів'єри Канкун, а також Nizuc Playa Coral; Плайя Ель Рекодо, яку вже довелося закрити місцевим урядом; Xcacel-Xcacelito, Тулум Ruinas та Пунта П'єдра, хоча видно, що він починає фарбуватися в тривожні кольори.

Такий випадок 24 пляжів в помаранчевому або «рясному». Місячнийпалац, Роялтон-Рів'єра, Затока Петемпіч, Пуерто-Морелос Даунтаун, Пунта Брака, Ккалакоко, Пунта Есмеральда, Playacar ZH, Акумаль, Соліманбей, Танка, Тулум ZH Північ, Тулум ZH Південь, Пунта Молас, Пляж Сханань, Пляж Боніта, Пляж Мезкалітос, Пунта Морена, Пляж Чень, Пляж Сан-Мартін, пляж Буш, Пляж Енкантада, Пойнт Селарайн, а також Арко Майя.

El gobierno local advirtió más de 18 mil 889 toneladas de sargazo en el Caribe Mexicano FOTO: ELIZABETH RUÍZ /CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

Нарешті, помірний саргасум вже почав з'являтися в Баїя-Прінсіпі, Xpu-Ha, Barceló Maya, Пуерто-Авентурас, Плайя Фундадорес, Плайя Мамітас, Пунта Бете, Плайя-Параїсо, Пунта Марома, Віданта, Валентін, Плайя Секрето, Holbox Centro, Ісла-де-ла-Пасія та Ісла-Мухерес Плайя-Норте.

Однак деякі пункти найбільшого збору знаходяться в таких районах, як Муй Бахо та Саргассум, таких як Ісла-Мухерес Плайя-Сентро та Пунта-Сур, а також Ісла-Конто,Коста, Коста Мухерес, Плайя Мухерес, Пунта Кокос, Плайя Балленас, Плайя Дельфінес, Канкун Плайя Каракол, Плая Тортугас, серед інші.

Через соціальні мережі вони вказали, що Рів'єра Майя побачить, що саргассум будує протягом наступних кількох днів через південно-східні вітри до 30 кілометрів на годину, де найбільш постраждалі точки можуть бути від Нізука до Хкалака.

CANCÚN, QUINTANA ROO, 04ABRIL2022.- De cuerdo con el semáforo, hay 44 playas de la zona norte con recale excesivo de sargazo, cero más con abundante, 13 playas con recale moderado, 19 muy bajo y 04 playas sin sargazo. En la magen Playa Ballenas y Playa Gaviota Azul. FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

За даними Державної координації цивільного захисту держави, на найближчі дні в четвер і п'ятницю очікується смуга навіть до 50 і 60 кілометрів на годину. Тому рекомендується, щоб човни підтримували запобіжні заходи для морської навігації та водних розваг уздовж берегів через вплив вітру та хвиль.

Зі свого боку, Відділ зв'язку Кінтана-Роо повідомив, що в Косумелі та Тулумі є 7 і 5 пляжів з високим станом саргасу. Вчистоті містяться тільки три: Мірадор Чумуль, а також Пескадори і Майя.

З іншого боку, муніципалітети Пуерто-Морелос та Солідарідад мають по 8 пляжів на помірному рівні саргасума, в ньому лише один чистий пляж: Карибський басейн.

Se espera un nivel “excesivo” con acumulaciones de hasta 90 centímetros de altura en montículo FOTO: ELIZABETH RUIZ/CUARTOSCURO.COM Elizabeth Ruiz | Elizabeth Ruiz

У своєму прогнозі вони вказали, що станом на 10 квітня в Мексиканському Карибському басейні було зафіксовано загалом 18 889 тонн саргасу , хоча зі значним хмарним покривом.

Згідно з поточними моделями та баченням, вони вказали, очікується, що очікується, що триватимуть умови сходу вітру, що спричинить надмірну кількість саргасуму від Xcalak, до Сіан Каан та Канкуна, а також на схід і південь від Ісла-Мухерес.

У цьому сенсі рівень попередження оцінки відкликів у Карибському басейні до 8 категорії; тобто «надмірний» рівень із накопиченнями до 90 сантиметрів у горбах, що може охоплювати всю пляжну зону.

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