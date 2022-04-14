Відомий супермаркет займає більше 72 днів, щоб заплатити своїм працівникам

Без заробітної плати, ні соціального забезпечення, відсутності звільнень, союз Justo & Bueno, чекаючи більше 72 днів, підняв високу готовність домобілізації та дій на захист доходів їх та їхніх сімей.

Таким чином, він заявив, що вони провели зустрічі 28 березня, 4 квітня та 11 квітня цього року разом з Міністерством праці, наглядом компаній та компанією, де вони отримали інформацію про економічну кризу «та їх несплату трудових кредитів, встановлено, що таке повідомленнях про терміни вступу міжнародного інвестора, як кажуть, затримуються тиждень за тижнем без виконання, і, не вказуючи певної та остаточної дати виплати зарплат, соціального забезпечення, розрахунків, обдарок та вихідної допомоги».

В союзі також додали, що на останньому засіданні він не отримав реальної і конкретної інформації, яка призведе до точної дати нарахування заробітної плати.

Торгова мережа Fair & Bueno розпочала свою діяльність у Колумбії шість років тому, щоб конкурувати у форматі «жорсткої знижки».

За останні п'ять років він розширився і в даний час має понад 1000 магазинів по всій країні, портфель з більш ніж 600 продуктів і нарахування заробітної плати майже 16 000 співробітників.

Слід зазначити, що 19 січня нагляд компаній прийняла Justo & Bueno до процесу реорганізації, щоб «нормалізувати свої комерційні кредитні відносини та здійснити оперативну, адміністративну, реструктуризацію активів або пасивів».

Хусто і Буено засудили, що судді вилучили свої банківські рахунки, саме тому план реорганізації бізнесу, який діє з січня минулого року, постраждав.

За словами Хусто та Буено, його банківські рахунки підлягали недобросовісному ембарго, що суперечить Закону 1116 про реорганізацію бізнесу, оскільки це перешкоджає його роботі та впливає на націоналізацію ресурсів його інвесторами.

Утримання ресурсів компанії цими заходами перешкоджає, зокрема, виплаті зарплати її працівникам, при цьому перешкоджаючи потоку ресурсів для оплати орендної плати приміщення, що експлуатується.

Так само адміністрація Justo & Bueno заперечувала інші дії, які йдуть проти процесу відновлення. Він поскаржився, що деякі магазини, що працюють по всій країні, пережили відключення електроенергії та води через борги до початку процесу, що також не відповідає встановленим правилам гри.

Мережа попередила, що незважаючи на несприятливі ситуації, з якими вона стикається, вона зберігає свою мережу магазинів активною, і заявила, що компанія фіксує поповнення магазинів, повернення клієнтів і збільшення продажів.

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