Рекордні коронавірусні інфекції в Китаї: обмеження та проблеми з психічним здоров'ям зростають

FILE PHOTO: Residents line up for nucleic acid testing at a residential area, during the second stage of a two-stage lockdown to curb the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Shanghai, China April 4, 2022. REUTERS/Aly Song/File Photo

Китайпродовжує посилювати обмеження на рекордну кількість коронавірусних інфекцій, незважаючи на психічний законопроект для працівників та волонтерів, які підтримують обмежені міста, на прикладі самогубства чиновника Шанхайської міської комісії охорони здоров'я.

Офіційна кількість інфекцій, про які повідомляє влада , є найвищою за два роки: сьогодні по всій країні зареєстровано 29 411 нових випадків, з яких 26 391 безсимптомні, хоча Пекін не включає останнє до свого протистояння, поки вони не почнуть проявляти симптоми.

Тільки в східному мегаполісі Шанхая, який в даний час переживає найгірший спалах коронавірусу з початку пандемії в Ухані на початку 2020 року, сьогодні було додано 27 719 інфекцій, з яких понад 90% досі не мають симптомів, необхідних владі, щоб їх розглянути підтверджені випадки.

Однак поява невеликих спалахів і страх масового поширення по всій країні зробили Шанхай не єдиним містом, де застосовуються обмеження або, безпосередньо, обмеження.

За словами головного економіста Натіксіса з Азіатсько-Тихоокеанського регіону Алісії Гарсії Ерреро, райони, на які постраждали обмежувальні заходи різних розмірів, вже становлять 40% валового внутрішнього продукту Китаю (ВВП).

ув'язненняособливо суворе в таких містах, як Чанчунь (північний схід) або вищезгаданий Шанхай, хоча в останньому деякі жителі небагатьох районів, де за останні два тижні не було виявлено випадків, вже змогли вийти на вулиці, де навряд чи є відкриті закладів.

Dos trabajadores llevan bombonas de oxígeno frente a un hospital en Shanghai (REUTERS/Aly Song) REUTERS

У східному мегаполісі, де більшість його 25 мільйонів жителів залишаються обмеженими, саме медичні працівники, охоронці та волонтери, одягнені в білі захисні костюми, продовжують підтримувати місто в марафонські дні.

Навантаження на багатьох з них надзвичайно важка: Цянь Веньсян, директор Інформаційного центру Комісії охорони здоров'я району Хонкоу в Шанхаї, покінчив життя самогубством у своєму кабінеті, що підтвердив відомий колишній директор державної газети Global Times Ху Сянь.

Ху, одна з найбільш суперечливих, але також впливових фігур у контрольованому китайському медіа-ландшафті, заявив у своєму офіційному обліковому записі Weibo - місцевому еквіваленті Twitter, цензурі в країні - що «ця трагедія посилює враження, що є (медичні) працівники, які переповнені епідемією профілактика (кампанія) в Шанхаї».

Деякі місцеві ЗМІ також повторили інший випадок, коли жінка забрала власне життя після того, як стала жертвою кіберзнущань після того, як кілька користувачів мережі розглянули чайові 200 юанів ($31,4, 28,8 євро), яку вона дала чоловікові доставки, який запропонував їй допомогти, подорожуючи 27 кілометрів, щоб перевезти Я годую свого батька, старого та хворого .

Портал China Digital Times, заснований в Американському університеті Берклі (Каліфорнія), опублікував стенограму дзвінка між літнім чоловіком, обмеженим у Шанхаї, та членом комітету, який керує його урбанізацією, з проханням доставити до лікарні після діагностування ковід і нарікаючи на те, що він не отримав жодної відповіді від влади.

«Чи не можуть вони нічого зробити, щоб допомогти нам (звичайним громадянам)? Це насправді, якою стала наша країна?» ,нарікав старий, на що працівник відповів: «Настане день, коли мені доведеться піти у відставку, тому що я вже не можу цього терпіти. Чому вони це роблять? Як Шанхай прийшов до цієї ситуації?»

Un repartidor entrega un pedido a un residente detrás de las barreras que sellan una zona de Shanghai (REUTERS/Aly Song) REUTERS

Через день, після того, як мережевий дзвінок став вірусним, місцева газета Shanghai Observer стверджувала, що старого госпіталізували і що його контактна особа за викликом не змогла повернутися додому більше 30 днів і керувала такими ситуаціями, як медична допомога вагітним жінкам або похорони: «Це вплинуло на мої емоції».

У місті, найпроцвітаючому місті Китаю, багато жителів не оптимістичні: з кожним новим зараженням, зафіксованим в урбанізації, лічильник 14 днів, які повинні пройти з останнього випадку, коли влада декретує закінчення їх ув'язнення, скидається, і досі немає дати для закінчення обмежень.

На додаток до цього, для деяких це не найбільший страх заразитися ковідом, але те, що відбувається далі: зображення, що циркулюють про імпровізовані карантинні центри, до яких відправляються десятки тисяч інфікованих людей, не запрошують нас думати про приємне перебування, з проблемами гігієни, вогнями на 24 годин на добу або, в дні шторму, протікання, які не перестають капати.

Незважаючи ні на що, є й ті, хто - як і в будь-якій несприятливій ситуації - продовжує намагатися сприймати це з гумором: популярний мем, який циркулює в ці дні в місті, - це пародія на повідомлення від влади, в якому написано «Дорогий громадянин, не хвилюйтеся, якщо ви почнете розмовляти з квітами та рослинами у вашому будинок під час ув'язнення, це звичайно. Але як тільки ви побачите, що квіти і рослини у вашому будинку теж розмовляють з вами, телефонуйте негайно...»

(З інформацією від EFE)

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