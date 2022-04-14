Депутати кварталу 4 підтримали PRI Карлоса Айсу за реформу електроенергії: «Справжнє патріотичне переконання»

Після оголошення про те, що депутат Інституційної революційної партії (PRI) Карлос Айса Дамас проголосує за реформу електроенергії цієї неділі, 17 квітня, проти нього були запущені численні союзники блоку, що протистоять уряду Четвертої Трансформації (Q4).

Це тому, що лава PRI згадала, що вони віддатимуть свій голос проти реформи. Тож оголошення молодого депутата засудили, і партія підкреслила, що його голосування буде продовжувати бути проти нього.

Серед незадоволених голосів були комік Віктор Трухільо , який порівняв його з Іудою Тадео за зраду своєї партії; Хав'єр Лозано , який дискваліфікував його, сказавши, що він продав себе за тарілку сочевиці , та Кенія Лопес Рабадан , яка стверджувала, що не голосуватиме за його батько буде названий послом Домініканської Республіки, серед інших.

Таким же чином паніка Юлен Рементарія накинулася проти молодого PRI та його батька Карлоса Мігеля Айси Гонсалес , якого він назвав «Моральними жебраками та законодавчими найманцями».

Una de las criticas esgrimidas fue que Carlos Aysa Damas votó para que le dieran a su padre el puesto de embajador en República Dominicana (Fotos: CUARTOSCURO / TW @JHRomero_)

Однак не всі вони були шокуючими для законодавця, якого вони назвали «зрадником», оскільки з іншого боку політичної рівноваги люди, які заявили про себе на користь ініціативи Реформації та члени уряду 4Q, аплодували рішенню PRI.

Серед тих, хто підтримав депутата триколор, було повідомлення депутата Лейди Сансорес, яка сказала, що депутат схилився до правого боку історії, підтримуючи електричну реформу Андреса Мануеля Лопеса Обрадораі закликала його пишатися.

«Депутат Карлос Мігель Айса Дамас, що відповідає історії, вирішив підтримати реформу електроенергії президента. Будьте горді, люди, які люблять Мексику, цінують вас. Захист електричної реформи — це патріоти», - сказав депутат Морени.

У свою чергу, депутат вишневої партії Мігель Торруко Гарса, який також закликав захистити літію через електричну реформу, відзначив у цьому випадку, що голосування на користь Реформації наступної неділі є ознакою «патріотичного переконання» та «уроку в цивільної».

El diputado fue fuertemente criticado por su partido, así como periodistas y analistas (Foto: ElMundoInforma1)

«З поглядом і справжнім патріотичним переконанням, народний депутат PRI Карлос Мігель Айса Дамас розмірковував про свій голос на користь електричної реформи, даючи реальний урок політичної цивільності та любові до своєї нації. Вітаю депутата», - написав депутат партії «Вишня».

Так само політичний аналітик і прихильник Морени Авраам Мендієта відзначили, що Айса збунтувалася на користь Реформації і закликала до трансформації « способу ведення політики ».

«Один з наймолодших народних депутатів PRI, Карлос Айса, повстанці: він голосуватиме за реформу електроенергії. Настав час перетворити те, як ми робимо політику, вітаємо», - опублікував аналітик, який також опублікував інші коментарі, в яких він згадав, що не буде єдиним із триколірної партії, яка проявить свою підтримку електричній реформі.

У свою чергу, колишній депутат Ігнасіо Мір Веласко аплодував «мужності, послідовності та політичній чесності Карлоса Айси перед тиском його лави проти Реформації і стверджував, що « гідність, ні куплена, ні продана, не захищена ».

Зіткнувшись з критикою, депутат відстоював своє рішення, стверджуючи, що після додавання дванадцяти пунктів, затверджених PRI, до ініціативи він вирішив проголосувати за і додав, що не може діяти за примхою «або авторитарного мандату моєї партії, але з правого боку історії».

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