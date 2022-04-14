Прокурор, який розслідує Кейко Фузіморі, дає деталі крадіжки свого ноутбука

Прокурор, який розслідує Кейко Фузіморі, викрав його ноутбук.

Протягом двох тижнів після крадіжки свого ноутбука прокурор Поліна Роке поділилася подробицями про те, що було крадіжка важливого інструменту для її розслідування проти Кейко Фудзіморі. У розмові з пресою прокурор підтвердив, що, враховуючи державу, як виглядає її відомство, злочинці розбилися б з єдиною місією викрасти її робочий інструмент, де вона зберігає життєво важливу інформацію.

«Я виявив, що табличка була повністю піднята, порушена і порушена за допомогою якогось пристрою, який дозволить зламати доступ», - сказала прокурор Латині Нотичіас. Інцидентстався 1 квітня, коли він проводив старання, в якому брав участь чоловік Кейко Фузіморі, розслідуваний Марк Віто. Точнийчас, коли правопорушники увірвалися до його будинку, невідомий, але вважається, що це сталося б, поки проводилася вищезгадана працьовитість, в якій також відбувався адвокат Віто Вілланели.

Роке зазначив, що «через те, як були кімнати, вони щось шукали. Вони нічого не брали, ми побачили, що в квартирі нічого не бракує». Єдинимвикраденим володінням був ноутбук, де, за словами Латини, зберігалася життєво важлива інформація для виправлення деяких спостережень, виділених судовою владою щодо справи коктейлів, в якій бере участь Кейко Фузіморі.

Серед подій, які звернули увагу після того, що сталося, було те, що біля головних дверей ОСББ не було боротьби, зовсім інший сценарій від дверей, який дав прямий доступ до будинку.

Щодо наслідків, які крадіжка матиме на фіскальну роботу, Хосе Домінго Перес сказав, що «це затягнеться, але це не буде приводом для переслідування продовжувати свою роботу». Щодоспостережень, зроблених судовою владою, він запевнив, що це факти, які відбуваються у всіх процесах, «особливо коли вони складні, коли є значна кількість обвинувачених. Завжди є аспекти, які потрібно виправити або уточнити шляхом виправлення».

ЗАХОДИБЕЗПЕКИ

Зіткнувшись із тим, що сталося, прокурор Роке і Перес повідомив свого начальника Рафаеля Вели Барба про те, що сталося, і запропонував забезпечити необхідні заходи щодо запобіжних заходів податкового персоналу та якимось чином гарантувати безпеку обробки інформації. «Це змушує мене трохи побоюватися за себе, тому що я відчуваю себе більш захищеним всередині сутності, ніж поза нею. Будемосподіватися, що установа може диктувати відповідні заходи та забезпечити нам більший захист», - сказав прокурор Роке La República.

«Це була б подія, яка намагатиметься перешкодити розслідуванням оперативної групи Lava Jato, пов'язаними з корупційними правопорушеннями за участю чиновників та компанії Odebrecht», - додав прокурор. Однієюз небезпек після пограбування є безпека 35 захищених свідків та 16 ефективних співробітників. Засловами прокурора, ті, у кого зараз є ноутбук, могли знати інформацію, яку адвокати обмінялися з прокурором.

«На ноутбуці (прокурора Пауліни Роке) з'явилася конфіденційна інформація про розслідування і переслідування проти Кейко Фузиморі і політичної партії Fuerza Popular. Пауліна Роке бачить лише справу Кейко Фузіморі та ефективних співробітників», - сказав прокурор Хосе Домінго Перес. Він також підкреслив, що мета пограбування покликана викликати занепокоєння серед команди, яка керує розслідуванням. «Очевидно, що на ноутбуці є не тільки актуальна інформація. Є також власні повідомлення, які прокурор Роке мав з представниками захисту свідків, що охороняються, та особи, які пройшли ефективну співпрацю», - додав він.

ПРОДОВЖУЙТЕЧИТАТИ