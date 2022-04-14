Фараон Love Shady відповідає Residente після визнання свого таланту: «Добре додати ще одного шанувальника»

Перуанський співак Pharaón Love Shady звучав голосно після того, як він вирішив присвятити постріл Residente. Великим було здивування багатьох, коли пуерторіканець відповів наш співвітчизник.

Фараон Love Shady - один із реггетонерів, який викликає ажіотаж у соціальних мережах через її теми з явними ліриками. Цього разу він вирішив взяти поворот і присвятити свою останню пісню реперу, члену Calle 13.

Однак передбачувана потерпіла людина замість того, щоб накидатися або ігнорувати цю атаку, не вагаючись ввічливо відповісти, вказуючи на те, що продовжує писати, тому що придбав в ньому ще одного шанувальника.

«Ти найкращий. Я твій шанувальник. Він продовжує все важче і писати», - сказав Пуерто-Ріко перуанці у своїй соціальній мережі.

Residente le respondió así a Faraón Love Shady.

ВІДПОВІДЬФАРАОНА ЛЮБОВ ТІНЬОВИЙ

Фараон Love Shady не вагаючись відповів Резидент. Хоча він подякував йому за жест, він вказав, що дав лише 13% свого таланту.

Молода людина розмістив цю відповідь через свою історію в Instagram: «Дякую, що прийняли її, добре додати ще одного шанувальника. Я завжди сильно вдарив, і це лише 13% мого потенціалу». Крімтого, він додав трохи сили.

La respuesta de Faraón Love Shady a Residente. (Foto: Instagram)

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