Помаранчеве попередження оголошено про хвилі та сильні вітри в Карибському регіоні

La isla caribeña de San Andrés apunta a ser el "Destino de playa líder en el mundo". EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Інститут гідрології, метеорології та екологічних досліджень (IDEAM) оголосив про помаранчеву тривогу в Карибському регіоні до останніх повідомлень про сильні вітри, хвилі, дощі та можливі шторми. Прогноз суб'єкта господарювання вказував, що ситуація триватиме протягом наступних трьох днів, особливо на півдні Болівара, Сукре, Кордові та Урабі.

Ідем закликав невеликі кораблі проконсультуватися з капітанами гавані перед плаванням, щоб уникнути нещасних випадків. Насправді метеоролог середньої школи Даніель Усече пояснив Blu Radio , що умови вітру «вище норми», навіть для цієї пори року.

суб'єкт сказав, що вітри від 37 до 55 км/год очікуються у святі дні. «Помаранчеве попередження підтримується в центральному Карибському басейні через бурхливі хвилі та хвилі зі значеннями вище норми. Очікується, що ця ситуація триватиме до кінця тижня», - підсумував Усече.

Ideam також зазначив, що він надає Національну систему запобігання та реагування на катастрофи (SNPAD) та Національну екологічну систему (SINA), які видаватимуть щоденний технічний звіт про екологічні сповіщення гідрометеорологічного походження, щоб громадяни могли прийняти відповідні побоювання.

Інститут також закликав до профілактики туристів, які скористаються Страсний тиждень, щоб подорожувати на пляжі департаментів Атлантико, Магдалена та Болівар, оскільки інциденти можуть статися через високі хвилі.

Сезондощів

Слід нагадати, що директор Ideam Йоланда Гонсалесвже попередила, що на Великому тижні будуть сильні опади на більшій території країни. Чиновник також нагадав, що протягом квітня, травня та червня в Колумбії очікується збільшення опадів від 20% до 30% через перший сезон опадів року та еволюцію явища Ла-Нінья в країні.

«Ми будемо мати велике вторгнення вологості та опадів на більшій території країни. (...) У нас буде значна кількість опадів у таких департаментах, як Антіокія, Сантандер, в Норте-де-Сантандер, в Кундінамарці та Бояці», - пояснив директор Ideam NotiCentro1 CM&.

За даними Ideam, протягом четвертого місяця цього року очікується кількість опадів вище 20%, особливо на центральному заході Карибського регіону, в центрі Андського регіону та в передгір'ях рівниноріорі.

Що стосується Карибського регіону, інститут передбачив кількість опадів понад 20% у Ла-Гуаджірі, Атлантико, Боліварі, півдні Сукре та Кордобі, тоді як в решті регіону очікується опади, характерні для сезону. Тим часом у Сан-Андрес та Провіденсія очікується кількість опадів між 20 та 30% вище зафіксованих історичних середніх показників.

Регіони Андського та Орінокії також реєструють кількість опадів понад 20% та 30% від нормального прогнозу. За словами Ideam, у випадку з першим очікується збільшення кількості опадів у Норте-де-Сантандер, на гірській місцевості Кундібоясенсе та на північ від Уїли, тоді як в Орінокії збільшення буде в рівнинних п'ємонтах Мета та на захід від цього відомства.

Що стосується Амазонки, то інститут повідомив, що наразі очікується, що кількість опадів буде близькою до історичних середніх, тобто, що вона не збільшиться.

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