Оператори помиляються щодо курсу ФРС: BlackRock

(Bloomberg) Стратеги найбільшого в світі менеджера активів є складними операторами, які роблять ставку на те, що ФРС підвищить ставки приблизно до 3% наступного року і стверджують, що грошово-кредитні політики збільшать витрати на запозичення до 2%, але вони не підуть набагато далі.

Занадтоінтенсивний шлях підвищення ставок для боротьби зі зростанням вартості життя може бути контрпродуктивним, за даними Інституту інвестицій BlackRock, за оцінками якого зниження інфляції до мети ФРС на 2% може призвести до безробіття майже 10%, залежно від історичного взаємозв'язку між інфляцією та працевлаштування.

Наврядчи це буде сценарієм, який хоче ФРС, і це означає, що вона в кінцевому підсумку «вирішить жити з інфляцією», - сказав заступник директора інституту Алекс Манг'є, зазначивши, що інфляція зараз обумовлюється більшою мірою обмеженнями пропозиції, ніж попитом.

Даніцього тижня показали, що споживчі ціни в США виросли на 8,5% у березні, що найбільше число з 1981 року. Історично цей показник був приблизно на 40 базисних пунктів вище бажаного показника інфляції ФРС, на якій базується її мета монетарної політики.

ДумкаBlackRock про те, що ФРС буде жити з інфляцією, підкреслює його недостатню позицію в облігаціях. Стратеги вважають нейтральну ставку - рівень, який ні стимулює, ні уповільнює економіку - становить приблизно від 2% до 2,5%, частково через припущення, що зростання цін незабаром буде піковим і поступово помірним.

Менеджерактивів очікує, що інфляція осягне близько 3%, що все ще перевищує цільовий показник ФРС та її 10-річний середній показник. Він не передбачав конкретних часових рамок для прогнозу.

Хочачиновники ФРС аналізують, де їх політика нейтральна ставка може бути в довгостроковій перспективі, грошові ринки нещодавно знижували ставки знижок в наступному році до 3,2%, а головний економіст Goldman Sachs Group Inc. сказав минулого тижня, що ФРС може потребувати підвищення ставок до більш ніж 4%.

«Зараз ринок дисконтує сценарій, при якому центральні банки не тільки нормалізують ставки, але й припускають, що вони будуть йти далі і наступити на грошове гальмо», - сказав Мангал. «Це далеко не відомо, оскільки природа цієї інфляції полягає в тому, що вона керується пропозицією».

Мангалзаявив, що останні прогнози ФРС підтвердили думку, що вони не готові руйнувати попит або робочі місця для зменшення інфляції. Хоча центральний банк переглянув прогнози інфляції у бік збільшення, він тримав стабільний рівень безробіття на рівні близько 3,5% та зростання вище тенденції.

Останнізміни цін на облігації допомогли трохи підкреслити криву, а диференціал прибутковості купюр від 2 до 10 років виріс до 33 базисних пунктів з мінус 8 базових пунктів на початку місяця. Розрив, відомий як термін премія, може збільшитися, оскільки ринок пристосовується до концесій монетарної політики ФРС, сказав Мангал.

«Вибір боротьби з інфляцією збільшить ризик рецесії, а життя з інфляцією означало б більш стійку інфляцію. Ринок дисконтує певну ймовірність того, що ФРС буде боротися з інфляцією, а не жити з інфляцією», - сказав Мангал.

Оригінальнапримітка:

Стратеги BlackRock кажуть, що трейдери помиляються на шляху курсу ФРС

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