Нова PlayStation Plus: три підписки та інтеграція з PS

Увідповідь на Microsoft Xbox Game Pass, Sony вирішила реструктурувати свою послугу підписки на гру Playstation Plus за допомогою двох нових режимів під назвою Extra та Premium. Крім того, компанія оголосила, що об'єднає Playstation Now і Playstation Plus в один сервіс. Поточнапідписка на Playstation Plus буде перейменована в Playstation Plus Essential. За словами Sony, він запропонує, серед іншого, дві ігри для завантаження на місяць та багатокористувацький онлайн-функціонал для багатьох ігор. Новапідписка на Playstation Plus Extra додає каталог до 400 завантажуваних ігор для PS4 та PS5, як із пропозиції Sony, так і від сторонніх розробників партнерів. Найдорожчапідписка під назвою Playstation Plus Premium включає всі переваги рівнів Essential і Extra. Додайте ще кілька 340 ігор, включаючи заголовки PS3, доступні через хмарну потокову передачу, а також каталог популярних класиків для PS, PS2 та Playstation Portable (PSP), доступних через потокове передавання та для завантаження. Пропонуютьсяпотокові ігри з інтернет-серверів, як і раніше на Playstation Now для PS4, PS5 або ПК. Крім того, передплата Premium включає пробні версії, щоб гравці могли випробувати ігри перед їх придбанням. Користувачі, які платять щоквартально або навіть щорічно замість місячних, отримають знижку на всі підписки. Підписка на PlayStation Plus буде поетапно за регіонами, починаючи з азіатських ринків, а потім - Північна Америка та Європа. Середназв, які будуть доступні в підписках Extra та Premium, Sony згадала: «Смерть смерті», «Бог війни», «Людина-павук Marvel», «Людина-павук Marvel: Майлз Моралес», «Mortal Kombat 11" та «Повернення». Ринки, які не мають хмарних потокових сервісів PlayStation Now, включаючи Латинську Америку, отримають більш доступну версію PlayStation Plus з меншою кількістю функцій. Цей режим буде називатися PlayStation Plus Deluxe і замінить підписку Premium. дпа