NASA підкреслює, що Перу має найдовшу хвилю у світі

На узбережжі Тихого океану, розташованому на півночі Перу , знаходиться найдовша хвиля в світі. Ці форми звично і на перший погляд можуть здаватися нескінченними. Хвилідосягають Пуерто-Малабріго, який є частиною рибальськесело. ІNASA посилалася на них в недавній публікації.

ХІКАМА-ХВИЛІ

У всьому світі хвилі можуть тривати кілька секунд, але у випадку з Чикамоювони тривають кілька хвилин. Хвиліламаються зліва, а це означає, що вони поширюються вправо з точки зору спостерігача на березі. Великі хвилі більш послідовні в місяці з березня по листопад.

Ці хвилі ідеально підходять для серфінгістів, яким доводиться зробити кілька спроб подолати загальну відстань «найдовшої хвилі», яка в середньому досягає 4 кілометрів (2,5 милі).

LANASA ВИМОВЛЯЄ СЕБЕ

За даними NASA, Ендрю Томас, океанограф з Університету Мен та колишній серфер, підкреслив, що хвилі генеруються штормовими системами та погодними фронтами за сотні або тисячі миль в Тихому океані, а іноді і в Південному океані. «Місце мрії для серферів» - це те, що Томас називає прибережною зоною Перу, зокрема Чикамою.

За словами фахівця, поки вони поширюються у відкритій воді з однаковою швидкістю і порядком, подорожуючи паралельно і утворюючи унікальну сцену в світі. «Оскільки узбережжя Перу дуже глибоке, - сказав Томас, - ці великі хвилі продовжуватимуть свою подорож, поки вони не досягнуть дуже близько до берега», - йдеться у звіті, опублікованому NASA.

«Це не часто зустрічається в Перу чи Чилі, де більшість хвиль просто вражають узбережжя, перпендикулярне напрямку поширення хвиль», - йдеться в повідомленні.

Chicama. (Foto: Captura)

БІЛЬШЕПРО ПУЕРТО-ЧИКАМА

Обидва знаходяться приблизно одне і те ж місце і знаходиться в провінції Аскоп. Він знаходиться в 70 кілометрах на північ від міста Трухільо. Пляжі Малабріго вважаються раєм для серфінгу. Там же можна знайти знамениті «хикамерні хвилі», якими захоплюються всі люди і відомі як «найдовші ідеальні ліві хвилі в світі».

Playa Chicama. (Foto: Captura)

ПЛАЯССИМІЛЯРИ ХІКАМА

Як ми вже згадували, Chicama - це унікальний пляж, немає інших, які містять подібне хвильове утворення; однак, як цей, є й інші порти, які насолоджуються екзотичною красою поблизу району, і ми покажемо їх нижче:

Пуерто-Морін

Це місто і приморський курорт, розташований в 45 кілометрах на південь від Трухільо, в районі Віру. Є бухта, яка є відправною точкою для островів Гуаньяпе, де є кілька видів морської фауни, таких як морські леви, птахи гуано, морські черепахи та інші.

Уанчако

Це найважливіший приморський курорт міста Трухільо, розташований в 13 кілометрах на північний захід від столиці регіону Ла-Лібертад. Нацьому пляжі можна побачити токорконей, стародавні човни культур Мочики та Чиму, які використовуються до сьогодні для риболовлі і які зобов'язані своєю назвою оригінальному дизайну та рослинному волокну, з яким вони виготовляються. Завдяки великим хвилям, Хуанчако є одним з улюблених пляжів для гавайських бордерів.

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