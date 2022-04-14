Муск запускає ставку на покупку Twitter на суму 43.000 млн доларів США

(Bloomberg) - Ілон Маск представив «кращу і остаточну» пропозицію купити Twitter Inc., сказавши, що компанія має надзвичайний потенціал і що він є правильною людиною, щоб розблокувати її.

Найбагатшалюдина в світі запропонує $54.20 готівкою, що становить 54% премії над ціною закриття 28 січня і вартістю близько 43 млрд доларів США. Акції компанії соціальних мереж стрімко зросли на 18% у передвідкритті операцій.

50років Маск оголосив про пропозицію в четвер на презентації Комісії з цінних паперів та бірж США, відкинувши можливу позицію в раді директорів компанії. Мільярдер, який також контролює Tesla Inc., вперше 4 квітня виявив, що у нього частка близько 9%. Акції Tesla впали майже на 1,5% у передвідкритій торгівлі через новини.

Пропозиція- це найновіша сага в нестабільних стосунках Муска з Twitter. Виконавчий директор є одним з найвідоміших персонажів на платформі, і він часто твітів меми та висміює понад 80 мільйонів підписників @elonmusk. Він відкрито говорив про зміни, які він хотів би накласти на платформу соціальних медіа, тоді як компанія запропонувала йому позицію в правлінні після оголошення про його участь, що зробило його найбільшим приватним акціонером.

Післятого, як його участь було оприлюднено, Маск негайно почав пропонувати можливі зміни іншим користувачам, від перетворення штаб-квартири Twitter Сан-Франциско в притулок для бездомних та додавання кнопки редагування для твітів до надання автоматичних знаків перевірки преміальним користувачам. Один твіт припустив, що Twitter може померти, враховуючи, що кілька знаменитостей з великою кількістю підписників рідко чірікують.

Незадоволенийвпливом найбільшого інвестора Twitter, він зараз запускає повне придбання, будучи одним з небагатьох людей, які можуть собі це дозволити. Стан Муска в даний час становить близько 260 мільярдів доларів відповідно до індексу мільярдерів Bloomberg, тоді як ринкова оцінка Twitter становить близько 37 мільярдів доларів.

Улисті до правління Twitter Маск сказав, що вважає, що Twitter «не буде процвітати і не служити соціальному імперативу [свободи вираження поглядів] у своєму нинішньому вигляді. Twitter повинен трансформуватися в приватну компанію».

Придбаннянавряд чи буде тривалим процесом. «Якщо угода не спрацює, оскільки я не довіряю управлінню або думаю, що це може призвести до необхідних змін на державному ринку, мені довелося б переглянути свою позицію як акціонера», - сказав Маск.

Маскповідомив правління Twitter протягом попередніх вихідних, що вважає, що компанія повинна бути виведена з біржі, згідно з сьогоднішньою заявою.

Пропозиція54,20 доларів за акцію є «занадто низькою» для акціонерів або ради, щоб прийняти, заявив у звіті Adam Crisafulli Vital Knowledge, додавши, що акції компанії досягли 70 доларів менше, ніж рік тому.

Мускнайняв Морган Стенлі в якості радника з придбання. Ціна пропозиції також включає число 420, широко визнане кодифікованим посиланням на марихуану. Він також вибрав $420 як ціну акцій для потенційного IPO Tesla в 2018 році, крок, який заробив його увагу від SEC.

Оригінальнапримітка:

Муск робить ворожу ставку на 43 мільярди доларів, щоб взяти Twitter Private (2)

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