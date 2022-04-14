Моніка Рангель, колишній кандидат Морени в SLP, була пов'язана з судом і залишиться у в'язниці

Моніка Рангель, яка обіймала посаду голови Міністерства охорони здоров'я в Сан-Луїс-Потосі, була пов'язана з судовим процесом після арешту за її ймовірне причетність до різних злочинів.

Наглядовий суддя в організації, після слухання, яке закінчилося близько 23:00 годин, вирішив пов'язати його з судом, а також наказав неформальне профілактичне затримання, тому Рангель залишиться у в'язниці.

У зв'язку з цим був встановлений термін до трьох місяців для укладення додаткового розслідування органами, а також можна було вирішити правовий статус колишньої посадової особи.

Місцева прокуратура уточнила, що колишній кандидат від Морени в державному уряді переслідується за її нібито причетність до злочинів, таких як зловживання державною службою, кримінальне об'єднання та шахрайство на 22 мільйони песо.

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