Міністри, конгресмени та влада закликають до правосуддя для маленьких Дамарісів і вимагають довічного ув'язнення для «монстера Чіклайо»

Перед тим, як викраденнята зґвалтування Дамаріс, 3-річної дівчини, яка обурилася в Чіклайо, кількох авторитетів проявили своє обурення і вимагали справедливості для малюка. Конгресмени, міністри і навіть колишні державні чиновники підняли свої голоси у своїх соціальних мережах. Прохання про покарання Хуана Антоніо Енрікеса, суб'єкта, відповідального за це злодіяння, є одностайним.

Першою виступила віце-президент Республіки і глава Міністерства розвитку та соціальної інтеграції Діна Болуарте , яка її висловила обурення з приводу цієї справи і зажадало, щоб вона впала в повну вагу закону проти агресора.

«Невпевненість і насильство на вулицях взяли ще одну жертву: дівчину викрали і сексуально згвалтували в Чіклайо. Ми вимагаємо, щоб повна вага закону була здійснена проти агресора, який вже потрапив у полон. Дитина та її сім'я вимагають нашої повної підтримки», - сказав Болуарте.

Міністру справах жінок та вразливого населення Діана Мілославич була ще однією з тих, хто підняв свій голос на підтримку Дамаріса. Він висловив засудження злочину, скоєного проти потерпілого. «Мій гучний вирок злочину проти сексуального нападу 3-річної дівчини. Я вимагаю від нашої влади і системи правосуддя найсуворішого покарання проти насильника. Ми будемо продовжувати надавати турботу потерпілому і підтримувати їх сім'ю», - сказав він.

ДепутатАванза Паїс Патрісія Чірінос висловила свій гнів,зазначивши, що ця справа не може залишитися безкарною. «Хворобливе зникнення і засуджене зґвалтування 3-річної дівчинки не можуть залишитися безкарними. Кривавий агресор повинен бути притягнутий до кримінальної відповідальності і судити з довічним ув'язненням! Терміново, щоб @MimpPeru , @FiscaliaPeru та @PoliciaPeru діяли старанно. #JusticiaParaDamaris #NiUnaMenos , -сказаввін.

Зі свого боку, Флор Пабло, парламентарпартії партії Морадо,відчував обурення і висловив відсіч агресору цього неповнолітнього. «#JUSTICIAPARADAMARIS Немає слів, які можуть показати відмову, осуд і обурення по відношенню до гвалтівника 3-річної дівчини в Чіклайо. @FiscaliaPeru діяв швидко, але ми повинні забезпечити, щоб судова влада дала зразкові санкції. Вони інформують мене, що Жіночий Центр надзвичайних ситуацій контактує з родиною та підтримує їх. Я закликаю ЗМІ та громадян не ділитися зображеннями чи відео неповнолітніми. Ми не можемо дозволити їх оголення та повторну віктимізацію. Я буду стежити за тим, щоб справедливість здійснювалася», - сказав він.

Чиклаянош марш вимагає справедливості для Дамаріс

Тим часом Келлі Порталатіно, конгресмен партії Перу-Лібре, вимагає,щоб монстр з Чіклайо був покараний зразковим чином. «Любий Боже! Нехай повна вага закону ляже на цього хворого хлопця, який викрав і обурив маленького 3-річного Дамаріса в місті Чилкайо. Зараз вона госпіталізована в лікарні Лас-Мерседес і була прийнята в операційну. #JUSTICIAPARADAMARIS», - сказав він.

Зі свого боку, законодавець народної дії Ілліх Лопес підкреслює, що відмінності в Конгресі повинні бути відкладені, щоб вирішити реальні проблеми.

«Політичні розбіжності повинні бути відкладені в сторону і почати вирішувати реальні проблеми, такі як трагедія #Damaris в#Chiclayo . Я закликаю своїх колег у @congresoperu законодавчо сприяти більшому захисту наших дітей», - сказав він.

Також адвокат і колишній жіночий міністр Росаріо Сасієта висловила глибоку смуток і обурення цією справою. «Ви запитаєте мене, чому моя душа в тисячу штук? 3-річною дівчинкою, яка обурилася в Чіклайо. Вдячна нашій АЕС, яка менш ніж за 24 години захопила нещасний. Госпіталізувала дівчину. Ми вимагаємо швидкості і максимальної санкції сумнозвісного агресора», - написав він.

REMAND

Другий підготовчий слідчий суд Хосе Леонардо Ортіса наказав дев'ять місяців попереднього ув'язнення Хуана Антоніо Енрікеса Гарсія, звинуваченого у злочинам у зґвалтуванні та викраденні в жорстокому становищі трирічної дівчини.

Глава вищезгаданого суду Марія Васкес Васкес розпорядилася міра у відповідь на запит прокуратури, який звинуватив Хуана Антоніо Енрікеса у вищезазначених злочин.

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