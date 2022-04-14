Луз Олена Гонсалес зазнала кількох наслідків на своєму тілі через COVID-19

Мексиканська актриса Луз Олена Гонсалес була однією з незліченних жертв вірусу COVID-19 , який, безсумнівно, залишив багато смертей у Мексиці та у всьому світі. Але не тільки це, але і наслідки, які виникають після страждань цим захворюванням.

Так було з вищезгаданою актрисою, оскільки вона повідомила для ранкової програми Venga La Alegría очевидні фізичні, гормональні та нервові зміни,які зазнав її організм після зараження.

«Мої наслідки були найсильнішими, вони нервували в центральній нервовій системі, вони давали мені напади тривоги і багато гормонів, гормональний дуже сильно вдарив мене, тестостерон сильно знизився , і мені знадобилося місяці, місяці, багато місяців, майже рік, щоб це було регульовано, і це викликало у мене багато від втоми я набрав велику вагу», - підкреслив художник.

La cantante tuvo que explicar a su esposo como era su sentir en ese momento, pues no la pasó nada bien. (Foto: Instagram @luzelenaglezz)

Крім того, він пояснив процес, який він пережив, не маючи вже згаданого гормону, який, хоча і пробував все, зміни ваги продовжували зберігатися: «Очевидно, коли у вас немає тестостерону, у вас він дуже низький, кісткова маса, м'язова маса і збільшуйте жирову масу і очевидно гормональні проблеми, навіть якщо ви їсте здорово і займаєтеся фізичними вправами, тому що ви не можете схуднути».

Так само Луз Олена зазначила, що нервовий зрив у неї породив різні конфлікти в її оточенні, однак вона завжди дозволяла своїй родині знати, як погано у неї в той час: «Я сказав їй: «Це не з тобою, це серйозно, я не відчуваю себе добре, тому не підкреслюйте мене, насправді не зараз». Є речі, які ви не можете контролювати, коли ви гормонально не добре, важливо те, що я це знав, тому що ми вже знаємо, як з цим впоратися», - сказала вона, будучи якомога чіткішою зі своїм чоловіком у ці важкі моменти.

ЛузОленазізналася , що вживала різні ліки, щоб мати можливість контролювати різні кризи, які вона пережила день у день, як призначили гормональне лікування, в якому він поклав тестостерон у свій організм протягом багатьох місяців, поки він не зміг регулювати свій рівень. Що допомогло співачці повернутися до своєї нормальної ваги.

La participante de certámenes de belleza se sometió a un tratamiento hormonal que le reguló la testosterona, por lo que pudo regresar a su peso normal. (Foto: Instagram / @luzelenaglezz)

«Я приймав таблетки від тривоги, так, лікар давав мені таблетки, щоб заспокоїти мене, і правда полягає в тому, що я також приймав гормональне лікування, тобто я отримував тестостерон протягом декількох місяців, поки вони не регулювали його, і я вже почав худнути, і я вже набагато щасливіший і спокійніший», - сказала Луз Олена перед ЗМІ.

Слід нагадати, що минулого 2020 року Луз Олена засудила відео у своєму офіційному акаунті в Instagram щолюдина, яка працювала на своєму будинку, заразила її COVID-19.

«Один із людей зі служби прийшов хворий і не сказав, що їй погано, через два дні ми помітили, і, на жаль, в ті дні вона заразила двох інших людей з домашнього персоналу, і вони заразили мене і моїх свекрух», - сказав учасник конкурсу краси.

Крімтого, він скористався можливістю поговорити про «безвідповідальність» людей, не носячи масок і не виходячи з дому вже хворими.

La actriz contó por medio de sus redes sociales, cómo fue que se contagió del virus.

«Їм байдуже, вони виходять, і вони не дають прокляття, і тата дозволяють це. Я розумію, що є багато людей, які вилікувалися, і багато хто випереджає, але багато інших - ні (...) Домене додому прийшла співробітниця, принесла мені вірус з усією несвідомістю на світі, але вона також була заражена кимось на вулиці, кому все одно», - сказала вона, просячи усвідомити, як люди піддають інших цьому вірусу.

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