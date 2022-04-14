Луз Олена Гонсалес зазнала кількох наслідків на своєму тілі через COVID-19

Мексиканська актриса Луз Олена Гонсалес була однією з незліченних жертв вірусу COVID-19 , який, безсумнівно, залишив багато смертей у Мексиці та у всьому світі. Але не тільки це, але і наслідки, які виникають після страждань цим захворюванням.
Так було з вищезгаданою актрисою, оскільки вона повідомила для ранкової програми Venga La Alegría очевидні фізичні, гормональні та нервові зміни,які зазнав її організм після зараження.
«Мої наслідки були найсильнішими, вони нервували в центральній нервовій системі, вони давали мені напади тривоги і багато гормонів, гормональний дуже сильно вдарив мене, тестостерон сильно знизився , і мені знадобилося місяці, місяці, багато місяців, майже рік, щоб це було регульовано, і це викликало у мене багато від втоми я набрав велику вагу», - підкреслив художник.
Крім того, він пояснив процес, який він пережив, не маючи вже згаданого гормону, який, хоча і пробував все, зміни ваги продовжували зберігатися: «Очевидно, коли у вас немає тестостерону, у вас він дуже низький, кісткова маса, м'язова маса і збільшуйте жирову масу і очевидно гормональні проблеми, навіть якщо ви їсте здорово і займаєтеся фізичними вправами, тому що ви не можете схуднути».
Так само Луз Олена зазначила, що нервовий зрив у неї породив різні конфлікти в її оточенні, однак вона завжди дозволяла своїй родині знати, як погано у неї в той час: «Я сказав їй: «Це не з тобою, це серйозно, я не відчуваю себе добре, тому не підкреслюйте мене, насправді не зараз». Є речі, які ви не можете контролювати, коли ви гормонально не добре, важливо те, що я це знав, тому що ми вже знаємо, як з цим впоратися», - сказала вона, будучи якомога чіткішою зі своїм чоловіком у ці важкі моменти.
ЛузОленазізналася , що вживала різні ліки, щоб мати можливість контролювати різні кризи, які вона пережила день у день, як призначили гормональне лікування, в якому він поклав тестостерон у свій організм протягом багатьох місяців, поки він не зміг регулювати свій рівень. Що допомогло співачці повернутися до своєї нормальної ваги.
«Я приймав таблетки від тривоги, так, лікар давав мені таблетки, щоб заспокоїти мене, і правда полягає в тому, що я також приймав гормональне лікування, тобто я отримував тестостерон протягом декількох місяців, поки вони не регулювали його, і я вже почав худнути, і я вже набагато щасливіший і спокійніший», - сказала Луз Олена перед ЗМІ.
Слід нагадати, що минулого 2020 року Луз Олена засудила відео у своєму офіційному акаунті в Instagram щолюдина, яка працювала на своєму будинку, заразила її COVID-19.
«Один із людей зі служби прийшов хворий і не сказав, що їй погано, через два дні ми помітили, і, на жаль, в ті дні вона заразила двох інших людей з домашнього персоналу, і вони заразили мене і моїх свекрух», - сказав учасник конкурсу краси.
Крімтого, він скористався можливістю поговорити про «безвідповідальність» людей, не носячи масок і не виходячи з дому вже хворими.
«Їм байдуже, вони виходять, і вони не дають прокляття, і тата дозволяють це. Я розумію, що є багато людей, які вилікувалися, і багато хто випереджає, але багато інших - ні (...) Домене додому прийшла співробітниця, принесла мені вірус з усією несвідомістю на світі, але вона також була заражена кимось на вулиці, кому все одно», - сказала вона, просячи усвідомити, як люди піддають інших цьому вірусу.
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