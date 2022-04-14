Лучіана Фустер каже, що вона «закохана, схвильована і захоплена» Патрісіо Пароді

Незважаючи на суперечки, що виникли з дитячим душем сестри Патрісіо Пароді , ЛючіанаФустер,здається, зіграла це і дала зрозуміти, що вона живе одним із найкращих моментів з хлопчиком реальності.
Інфлюенсер був 13 квітня в програмі En Boca de Todos, щоб взяти участь у веселій послідовності запитань та відповідей, де вона не вагалася кричати любов, яку вона відчуває, що член Есто - Герра.
Все почалося, коли водій Рікардо Рондон запитав його: «Ти в захваті, схвильований або закоханий (з Патрісіо Пароді)?» ,Запитав ведучий і через кілька секунд модель відгукнулася дивним всім.
«У цей момент я можу сказати, що це суміш між трьома (зачарованими, збудженими та закоханими). Ядумаю, що все має етапи, але дуже приємно, коли трохи всього збирається разом»,- сказала дівчина реальності.
Її відповідь поставив під сумнів Джино Пеарессі, який сказав їй, що вона, мабуть, трохи заплутана. Однак вона не вагалася квадрувати його і сказала йому, що єдиний з бентежений - це він, таким чином, захищаючи свою романтику з моделлю.
Зі свого боку Тула Родрігес зазначила, що любов - це дуже гарне почуття. Згадаймо, що водій завжди показував, що любить слухати чужі сентиментальні історії.
Слід зазначити, що поки що жоден з них не оприлюднив жодного офіційного оголошення у своїх стосунках, але вони більше не бояться ділитися фотографіями та відео у своїх соціальних мережах, де їх все частіше бачать закохані.
ЩОСТАЛОСЯ ПІД ДИТЯЧИМ ДУШЕМ СЕСТРИ ПАТРІКІО?
Минулої суботи, 09 квітня, сестра Патрісіо Пароді,Маджо Пароді, відсвяткувала дитячий душ Айтаниз родиною та близькими друзями. ФлавіяЛаос була присутня в якості гостя, як і ЛучіанаФустер, нинішня партнер реаліті-хлопчика. Однак член Esto es Guerra був помітний своєю відсутністю на фотографіях, які її невістка завантажила у свої соціальні мережі.
Через акаунт в Instagram близнюків сестра Пароді «Пато» розмістила основні моменти події, де її бачать, як вона позує поруч із прикрасою, розбиваючи торт і відкриваючи пару подарунків. Він також завантажив відео резюме всього, що сталося того дня, але одна деталь привернула увагу користувачів.
Буває, що Лучіана Фустер не з'являється в цій публікації, хоча вона завантажила фотографії та відео у свої мережі, щоб довести, що вона відвідувала дитячий душ своєї тепер невістки. Слід зазначити, що він також не з'явився на груповому фото, де Маджо сказав, що позував «з людьми, яких я дуже люблю», де з'являється Флавія Лаос.
Однак через кілька годин і після дощу критики з боку шанувальників Лучіани Махо Пароді навіть опублікував зображення, яке позує з хлопцями реальності, і дав зрозуміти, що він хоче завантажувати ці фотографії раніше, але не міг через велику кількість зображень, які він мав. «Я хотів би поділитися ними всіма, але вони нескінченні», - написав він.
З огляду на це, шанувальники пари подякували Маджо за уточнення, що він не має поганих стосунків зі своєю невісткою. Однак інші користувачі мережі стверджували, що ця посада була зроблена з «зобов'язанням», оскільки Лучіана могла постраждати, не побачивши себе в жодному образі.
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