Лучіана Фустер каже, що вона «закохана, схвильована і захоплена» Патрісіо Пароді

Незважаючи на суперечки, що виникли з дитячим душем сестри Патрісіо Пароді , ЛючіанаФустер,здається, зіграла це і дала зрозуміти, що вона живе одним із найкращих моментів з хлопчиком реальності.

Інфлюенсер був 13 квітня в програмі En Boca de Todos, щоб взяти участь у веселій послідовності запитань та відповідей, де вона не вагалася кричати любов, яку вона відчуває, що член Есто - Герра.

Все почалося, коли водій Рікардо Рондон запитав його: «Ти в захваті, схвильований або закоханий (з Патрісіо Пароді)?» ,Запитав ведучий і через кілька секунд модель відгукнулася дивним всім.

« У цей момент я можу сказати, що це суміш між трьома (зачарованими, збудженими та закоханими). Ядумаю, що все має етапи, але дуже приємно, коли трохи всього збирається разом»,- сказала дівчина реальності.

Її відповідь поставив під сумнів Джино Пеарессі, який сказав їй, що вона, мабуть, трохи заплутана. Однак вона не вагалася квадрувати його і сказала йому, що єдиний з бентежений - це він, таким чином, захищаючи свою романтику з моделлю.

Зі свого боку Тула Родрігес зазначила, що любов - це дуже гарне почуття. Згадаймо, що водій завжди показував, що любить слухати чужі сентиментальні історії.

Слід зазначити, що поки що жоден з них не оприлюднив жодного офіційного оголошення у своїх стосунках, але вони більше не бояться ділитися фотографіями та відео у своїх соціальних мережах, де їх все частіше бачать закохані.

Лучіана Фустер каже, що вона «закохана, схвильована і захоплена» з Патрісіо Пароді. ВІДЕО: Америка ТВ

ЩОСТАЛОСЯ ПІД ДИТЯЧИМ ДУШЕМ СЕСТРИ ПАТРІКІО?

Минулої суботи, 09 квітня, сестра Патрісіо Пароді,Маджо Пароді, відсвяткувала дитячий душ Айтаниз родиною та близькими друзями. ФлавіяЛаос була присутня в якості гостя, як і ЛучіанаФустер, нинішня партнер реаліті-хлопчика. Однак член Esto es Guerra був помітний своєю відсутністю на фотографіях, які її невістка завантажила у свої соціальні мережі.

Через акаунт в Instagram близнюків сестра Пароді «Пато» розмістила основні моменти події, де її бачать, як вона позує поруч із прикрасою, розбиваючи торт і відкриваючи пару подарунків. Він також завантажив відео резюме всього, що сталося того дня, але одна деталь привернула увагу користувачів.

Буває, що Лучіана Фустер не з'являється в цій публікації, хоча вона завантажила фотографії та відео у свої мережі, щоб довести, що вона відвідувала дитячий душ своєї тепер невістки. Слід зазначити, що він також не з'явився на груповому фото, де Маджо сказав, що позував «з людьми, яких я дуже люблю», де з'являється Флавія Лаос.

Однак через кілька годин і після дощу критики з боку шанувальників Лучіани Махо Пароді навіть опублікував зображення, яке позує з хлопцями реальності, і дав зрозуміти, що він хоче завантажувати ці фотографії раніше, але не міг через велику кількість зображень, які він мав. «Я хотів би поділитися ними всіма, але вони нескінченні», - написав він.

З огляду на це, шанувальники пари подякували Маджо за уточнення, що він не має поганих стосунків зі своєю невісткою. Однак інші користувачі мережі стверджували, що ця посада була зроблена з «зобов'язанням», оскільки Лучіана могла постраждати, не побачивши себе в жодному образі.

Foto grupal del babyshower de Majo Parodi. (Foto: Instagram/@majoparodi98)

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