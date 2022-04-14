Кім Чен Ин подарував розкішний будинок найвідомішому News Anchor Північної Кореї

Державний ведучий ЗМІ Рі Чунь Хай є одним з найвідоміших голосів Північної Кореї після оголошення про основні події країни за останні десятиліття - включаючи ядерні та ракетні випробування та смерть лідера - гучним, громовим голосом, сповненим емоцій.

Жінка-ведуча, яку прозвали за кордоном «рожевою леді» через свого традиційного та яскравого вбрання, була предметом північнокорейських офіційних ЗМІ в четвер після того, як лідер Кім Чен Ин подарував Рі розкішну резиденцію і попросив її продовжувати енергійно служити голосом її рішень.

Експерти кажуть, що Кім намагається збільшити свою підтримку з боку еліт Північної Кореї, оскільки країна стикається з труднощами пандемії та дипломатичним патом.

Лідер Північної Кореї пояснив Корейському центральному інформаційному агентству (KCNA), що подарунок будинку було надано завдяки роботі, виконаній ведучим та мовником для партії за останні 50 років. Кім також сказала, що очікує, що Рі продовжить «як завжди, енергійно працювати в доброму здоров'ї, як і належить прес-секретниці партії».

Кім визнав Рі в новозбудованому прибережному терасовому мікрорайоні, який відкрився в середу в Пхеньяні. ЦТАК заявив, що будинки в районі були представлені Рі та іншим, які надали видатні послуги державі.

En esta foto proporcionada por el gobierno de Corea del Norte, Kim Jong Un, segundo a la derecha, corta la cinta durante una ceremonia de inauguración del distrito residencial en terrazas junto al río Pothong en Pyongyang, Corea del Norte, el miércoles 13 de abril de 2022. (Agencia Central de Noticias de Corea/Servicio de Noticias de Corea vía AP)

У цю п'ятницю 110-й день народження покійного дідуся Кіма і засновника держави Кіма Ір Сена. Це найважливіша державна річниця Північної Кореї, яка послідовно керується трьома поколіннями сім'ї Кім з моменту заснування в 1948 році. Нова житлова площа - це офіційна резиденція Кім Ір Сена до 1970-х років.

«Віддаючи будинки тим, хто був вірним йому, Кім Чен Ин хотів би ще більше зміцнити свій внутрішній підрозділ», - сказав Мун Сон Мук, аналітик Корейського національного інституту досліджень стратегії, що базується в Сеулі. «Ri Chun Hi є наочним прикладом таких людей, оскільки вона сильно поширювала свої ядерні та ракетні випробування і служила для нього своєрідним спікером».

ЦТАК заявив, що Кім відвідав будинок Рі з нею в середу і вжила запобіжних заходів, щоб запобігти їй незручності, «під час підйому і вниз по сходах»

Рі, якій близько 79 років, сказала, що відчула, що її новий будинок схожий на готель і що всі члени її сім'ї «залишалися всю ніч, плачучи з глибокою вдячністю за доброзичливість партії», повідомляє KCNA.

Ri приєднався до державного телебачення на початку 1970-х років, коли країною все ще керував Кім Ір Сен, і поступово став обличчям пропагандистських новин країни.

Imagen de archivo de Ri Chun Hi. REUTERS/KRT via REUTERS TV/File Photo

Його тісні зв'язки з Кімом були показані під час військового параду минулого року, коли він побачив, як війська йдуть з піднятої тераси прямо поруч з Кімом, поклав руку на плече і за мить прошепотів йому. На іншому заході вона була першою людиною, яка обмінялася рукостисканням з Кімом, перш ніж взяти її за руку і позує для групового фото.

Мун, аналітик, сказав, що Рі отримує лікування на рівні члена кабінету вдома, виглядає здоровим і, як очікується, продовжуватиме обробляти ключові телевізійні рекламні ролики принаймні протягом наступних кількох років.

Пристрасний і ефектний стиль Рі іноді породжував сміх в інших країнах. У2011 році тайваньська телевізійна станція вибачилася після того, як один із своїх читачів новин наслідував тон Рі, коли оголосив про смерть батька Кіма, Кім Чен Іра.

Оскільки він успадкував владу після смерті батька, 38 років Кім Чен Ин керував Північною Кореєю з абсолютним авторитетом. Але він стикається з одним із найскладніших часів свого уряду після того, як пандемія коронавірусу шокувала економіку, яка вже перебувала у відчайдушній ситуації через безгосподарність та санкції, введені США. Аналітики кажуть, що останні ракетні випробування мали на меті просунути свою зброю та тиск на США та її суперників за дипломатичні поступки.

(з інформацією з AP)

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