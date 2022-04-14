Судова влада: вандалів, які напали на штаб-квартиру в центрі Ліми, засудили до більш ніж двох років ув'язнення

п'ятийпостійний підготовчий суд з розслідування злочинів флагранта Вищого суду Ліми Засудилибільше двох років позбавлення волі для чотирьох обвинувачених за дії, вчинені в образі судової влади та Тієндаса Тамбо S.A.C. під час бурхливадемонстрація 5 квітня в Центрі Вапна.

Засудження були винесені в двох окремих слуханнях суддею Камеро Кальдероном Муньос. Обвинувачений, якого спіймали в флаггранті, прийняв звинувачення і скористався концепцією дострокового припинення судового процесу.

У першому віртуальному попередньому рішенні 7 квітня магістрат засудив Луїджі Віллалобоса Санчеса та Крістоферр Реа Гарсія до 2 років та 9 місяців умовного покарання та 2 роки та 6 місяців умовних покарань відповідно за злочин посиленого прийому у ступені спроби скарги Верховного суду Ліми, розташованого на перехресті проспектів Абанкай з Ніколасом де П'єролою.

Він також ввів правила поведінки на обох засуджених осіб, таких як не відсутність або зміна місця свого житла без попереднього дозволу суду, а також реєстрація їх діяльності кожні півроку в області Біометричного реєстру контролю

Він також зобов'язав кожному з них сплатити S/250 за цивільну компенсацію на користь потерпілої сторони, яку вони повинні внести єдиним внеском в останній робочий день червня 2022 року.

З іншого боку, у віртуальному авансовому вироку 8 квітня суддя призначив Майкер Зоррілла Рондон та Себастьяна Йовера Лопес 2 роки та 6 місяців умовного покарання, а також 2 роки та 11 місяців умовного покарання відповідно за злочин посиленого крадіжки у скарзі на Тяньдас Тамбо S.A.C.

У цьому випадку мировий суддя встановив як правила поведінки для обох засуджених осіб не вчиняти нового умисного злочину, не бути відсутнім або змінювати місце свого житла без попереднього дозволу суду, серед інших заходів.

Крім того, він зафіксував кожному з них виплату S/500 на користь потерпілої сторони, яка буде скасована в розстрочку 8 травня.

ОСЬЯК БУВ ВИЩИЙ СУД ЛІМИ

У ніч на 5 квітня президент судової влади Ельвія Барріос заявила, що вандали намагалися спалити підвальні приміщення Вищого суду, де є файли різних натур. «Це група, яка, здається, націлена», - сказав він у ЗМІ.

Завдяки відео, розміщеним у соціальних мережах, стало відомо, як воно виглядало всередині розграбований штаб-квартири Вищого суду юстиції. Зображення показують, як були зруйновані офіси на першому поверсі колишнього Міністерства освіти. «Всю комп'ютерну техніку забрали», - каже людина, яка записала кліп.

Зображення розграбованих кабінетів Вищого суду ООН.

«Людям, які жорстоко вступили, вдалося проникнути в офіси на першому поверсі Верховного суду Ліми», - продовжує він в іншому відео, тоді як на задньому плані на вулицях проходить демонстрація.

Зображення розграбованих кабінетів Вищого суду ООН.

В останньому кліпі видно, як була зруйнована також актуальна область, а меблі догори дном та знищені аптечки. Вони навіть повідомляють, що препарати були взяті з місця.

«Згідно з зображеннями, записаними персоналом судової влади, зловмисники брали все від ліків від місцевої області до комп'ютерів», - пояснив Ернесто Кабрал, який уточнив, що«на першому поверсі будівлі Альзамори Вальдес (постраждалого від нападу) є ODECMA Відділ усних скарг (Офіс) Децентралізований контроль судової влади)».

Зображення розграбованих кабінетів Вищого суду ООН.

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