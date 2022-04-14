Хосе Ревуельтас: хто був мексиканським письменником, який двічі був ув'язнений на Маріанських островах

Коли президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO) розпочав свою адміністрацію, він оголосив про кілька змін у деяких частинах Мексики, таких як Маріанськіострови, місце, яке служило в'язницею більше 100 років, але яке AMLO наказав йому статицентром мистецтво, культура і знання навколишнього середовища.

У середині 2021 року Лопес Обрадор поділився фотографіями з ходом будівництва Центру екологічної освіти «Стіни води-Хосе Ревуельтас», в Ісласі Маріас, який відкриється для громадськості через три місяці, сказав Лопес Обрадор.

І справа в тому, що Маріаські острови розміщували одну з найстрашніших і ізольованих в'язниць Мексики. Вінбув відкритий в середині Порфіріато, в 1905 році, а закритий у 2019 році. Відомі особистості, такі як письменник та політичний діяч Хосе Ревуельтас, пройшли під час його камер, і загалом, коли він функціонував як в'язниця, в ньому розміщувалося близько 45 000 ув'язнених.

ХосеРевуельтас бувписьменником і активістом , який двічі перебував у цій в'язниці. Цього четверга, 14 квітня, відзначається 46-та річниця його смерті. Своєютворчістю він виділявся як одна з найважливіших діячів художньої творчості в країні.

José Revueltas fue un disidente del sistema político mexicano en todas sus vertientes, incluidas las de la izquierda (Foto: Twitter@INEHRM)

Він народився 20 листопада 1914 року в муніципалітеті Сантьяго Папаскіаро, в Дуранго. Однак, коли йому виповнилося шість років, його сім'я вирішила переїхати до Мехіко. Коли батько помер, коли він був Ревуельтасом зовсім маленьким, він пішов з школи і самоучки в Національній бібліотеці.

У 13 років він приєднався до організації Socorro Rojo International, тому почав свій політичний активізм в дуже молодому віці. Незабаром після вступу до Мексиканської комуністичної партії (ПКМ), в 1930 році він був ув'язнений за політичну пропаганду. Це був перший раз, коли він увійшов на Марійські острови. Улистопаді 1932 року це був його другий прийом до цієї в'язниці.

Його досвід у в'язниці виховував його літературний твір, встигнувши відобразити його враження від того, чим страждають ув'язнені в ув'язненні. Цей період відповідає роману « Водяні стіни», опублікованому в 1941 році.

Ревуельтас був дисидентом мексиканської політичної системи у всіх її аспектах, включаючи ліві. Він заснував Ленінську лігу Спартака і пізніше був виключений. «Можна сказати, що Хосе Ревуельтас не бачив у марксизмі як віру, а як інструмент соціального визволення», - говорить Міністерство культури (Секульта) у тексті, опублікованому в 2014 році.

Revueltas estuvo encarcelado en las Islas Marías en dos ocasiones. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO

1943 рік був напруженим часом в біографії письменника, так як його роман « Людський Траур » був удостоєний Національної премії з літератури . У тому ж році його виключили з ПКМ, коли він зіткнувся з керівництвом Діонісіо Енсінас, ситуацією, що виникла внаслідок вигнання Ернана Лаборде та Валентіна Кампи.

Згідно з Електронною енциклопедією мексиканської філософії, створеної Автономним столичним університетом (УАМ), після відходу від Мексиканської комуністичної партії, Ревуельтас направив свої зусилля на побудову соціалістичної сили, яка б уніфікувала різні голоси такої політичної думки.

У цій місії автор більш інтенсивно пов'язував з Вісенте Ломбардо Толедано. Згідно з уривком, цитованим навчальним закладом, метою цієї нової організації було допомогти побудувати партію робочого класу.

«Мій критерій полягав у наступному. ПП(Народна партія) народиться, і це було дуже добре, як партія великих міщанських мас, роль яких настільки важлива, а в Мексиці вирішальна, в рамках загальної тактики та стратегій пролетаріату. Тодімарксисти мали б місію в рамках ПП функціонувати як організована фракція, яка представляла б інтереси робітничого класу, закладаючи основи так, щоб в не надто віддаленому майбутньомумогла бути створена справжня марксистська - ленінська партія(через єдність марксистської фракція з іншими групами, навіть найбільш обізнаними бойовиками ПКМ), які мали б свого найсильнішого союзника в партії міської дрібної буржуазії та селянських класів, в які обов'язково увійде Народна партія, задумала так, як я це вигадав», - сказав відомий письменник у своїх спогадах у тому II посмертної книги « Evocations вимагається».

У 1967 році він отримав премію Ксав'є Вілауррутії за літературну кар'єру. Октавіо Пас сказав про нього, що він «один з найкращих письменників мого покоління і один з найчистіших чоловіків Мексики».

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