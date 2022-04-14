У яких країнах голосування є обов'язковим і які штрафи, наприклад, ті, на які вказує Пабло Гомес у Мексиці

El gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, obtuvo su reelección por otros cuatro años con el 76,75 % de los votos con el 99,49 % de las mesas escrutadas, según los datos de la Junta Electoral Provincial. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Після консультації з скасування мандата було дано багато читань про цю подію на мексиканській політичній сцені; однак один з них виділявся серед усіх і був керівником Відділу фінансової розвідки (ПФР), ПаблоГомес Альварес.

І справа в тому, що колишній федеральний депутат Національного руху регенерації (Морена) запевнив, що мільйони мексиканців можуть зіткнутися з санкціями за утримання від голосування в прямих навчаннях демократії, які зазнав президент Андрес Мануель Лопес Обрадор (AMLO).

Через свій офіційний акаунт у Twitter чиновник заявив, що Політична конституція Сполучених Штатів Мексиканської держави (CPEUM) встановлює, що голосування є зобов'язанням, тому можуть бути політико-виборчі санкції.

Однак це було не єдине, оскільки він безпосередньо звинувачував Національний виборчий інститут (INE) у неправильному інформуванні населення про обов'язок брати участь у консультації, оскільки він вказував, що це проти цього.

El funcionario culpó al INE de no informar a la población que el voto era obligatorio (Foto: Twitter/@PabloGomez1968)

Незважаючи на позицію Моренисти, міжнародні організації політичного аналізу, такі як Світовий порядок (EOM), розміщують Мексику з країною, де виборче право є обов'язковим, але санкції не застосовуються.

На додаток до вищесказаного, у всьому світі існують країни, де голосування являє собою зобов'язання, і, якщо громадянин вирішить не здійснювати його, закони встановлюють деякі санкції, щоб уникнути повторення такої поведінки.

На сьогоднішній день існує 27 держав, які позначили це як обов'язок громадян брати активну участь у кожному організованому виборчому процесі.

Це: Аргентина, Австралія, Бельгія, Болівія, Бразилія, Болгарія, Північна Корея, Коста-Ріка, Демократична Республіка Конго, Еквадор, Єгипет, Габон, Грасія, Гондурас, Ліван, Лівія, Ліхтенштейн, Люксембург , Мексика,Науру, Панама, Парагвай, Перу, Сінгапур, Таїланд, Туреччина і Уругвай.

Uruguay es uno de los países latinoamericanos que establece como obligatorio el voto (Foto: EFE/Federico Anfitti/Archivo)

Як видно з наведеного вище списку, деякі латинські країни очолюють країни, які встановили цей захід під час виборчих процесів, серед яких виділяються економічні невдачі .

Наприклад, в АргентиніНаціональний виборчий кодекс зазначає, що « штраф від 50 до 500 песо (тобто 8,84 до 88 мексиканських песо) повинен бути накладенийна виборців старше 18 років та молодше 70 років, які перестають голосувати і не виправдовуються перед національними виборчими судами, в межах 60 днів відповідних виборів».

З іншого боку, у Бразилії Кримінальний та Виборчий кодекс передбачає, що штраф становитиме від 3 до 10% від мінімальної заробітної плати залежно від регіону.

Brasil también establece multas por no acudir a votar (Foto: EFE/Joédson Alves/Archivo)

Тим часом в Перуштраф за утримання від участі залежить від району, в якій знаходиться людина, оскільки диференціація районів між непутними, бідними або екстремальними змінами коштує від 21,5 до 86 підошви (від 115 до 460 мексиканських песо).

Ще однією країною, яка входить до цього списку , є Уругвай, оскільки Закон про обов'язкове регулювання голосування встановлює, що штраф може становити від 500 до 2000 уругвайських песо (еквівалентно між 242 та 968 мексиканськими песо).

Нарешті, справа Коста-Ріки дуже схожа на Мексику, оскільки, хоча виборче право встановлено як обов'язок, жодні санкції не застосовуються до громадян, які вирішили не здійснювати його.

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