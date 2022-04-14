Якщо ви подорожуєте в пустелю Татакоа, вам потрібно буде сплатити цей збір, щоб увійти

Мер Віллав'єхи Альваро Андрес Чаррі оголосив, що з минулої суботи, 9 квітня,за в'їзд до пустелі Татакоа (Уїла) вже стягується «податок на споживання», щоб отримати ресурси дляпідтримки цієї колумбійської туристичної привабливості.

За словами Чаррі, туристичний збір стягуватиметься з агентств та операторів, які отримують прибуток від туризму в пустелі, тому їм доведеться заплатити муніципальній адміністрації 3000 песо за кожну людину, яка входить в Татакоа.

Після того, як агентства та туроператори скасують відповідну плату, за даними мерії Villavieja, турист отримає ручку, за допомогою якої вони можуть увійти в обсерваторію, спа-центр та музей, серед інших просторів.

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Ручки можна придбати в Палеонтологічному музеї Віллав'єхи (південна сторона парку Рейнальдо Матіз Трухільо), туристичному бюро (продовження палеонтологічного музею) або в муніципальній обсерваторії OATA (Вереда Куско).

В даний час, за даними газети El Espectador, в муніципалітеті Villavieja працюють 54 провайдери послуг розміщення з Національним реєстром активного туризму, з яких 16 розташовані в пустелі Татакоа.

У зв'язку з цим муніципальна мерія вимагала через документ «щоб усі люди, які керують групами туристів, які відвідують наш муніципалітет, поширювали цю інформацію , щоб кожен із відвідувачів знав про оплату, яку вони повинні зробити, прийти з відповідним бюджетом та уникати незручності через відсутність інформації та знань нового регламенту та стягнення цієї надбавки».

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В рамках святкування Великого тижня уряд Уїли оголосив, що буде проводити широкий спектр культурних заходів для сприяння релігійному туризму в регіоні. За даними відомчої адміністрації, перша діяльність відбудеться цього Страсного четверга в Соборі Непорочного Зачаття в Нейві, де майже 100 художників представлять ліричну гала о 8 вечора.

На Страсну п'ятницюопера проведе огляд La Jagua в муніципалітеті Гарсон з 6:30 вечора.

Уряд також повідомив, що в муніципалітетах Нейва, Гарсон та Сан -Агустін проводитимуться різні художні виставки та концерти, щоб як Huilenses, так і туристи могли насолоджуватися культурним та релігійним туризмом території опіта.

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