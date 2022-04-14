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Четвер 14 Квітень 2022
Україна

Якщо ви подорожуєте в пустелю Татакоа, вам потрібно буде сплатити цей збір, щоб увійти

Мерія Villavieja (Huila) повідомила, що плата за відвідування цього району проводиться для забезпечення належного обслуговування сектора та муніципальної інфраструктури

Newsroom Infobae

14 Квітень 2022

Мер Віллав'єхи Альваро Андрес Чаррі оголосив, що з минулої суботи, 9 квітня,за в'їзд до пустелі Татакоа (Уїла) вже стягується «податок на споживання», щоб отримати ресурси дляпідтримки цієї колумбійської туристичної привабливості.

За словами Чаррі, туристичний збір стягуватиметься з агентств та операторів, які отримують прибуток від туризму в пустелі, тому їм доведеться заплатити муніципальній адміністрації 3000 песо за кожну людину, яка входить в Татакоа.

Після того, як агентства та туроператори скасують відповідну плату, за даними мерії Villavieja, турист отримає ручку, за допомогою якої вони можуть увійти в обсерваторію, спа-центр та музей, серед інших просторів.

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Ручки можна придбати в Палеонтологічному музеї Віллав'єхи (південна сторона парку Рейнальдо Матіз Трухільо), туристичному бюро (продовження палеонтологічного музею) або в муніципальній обсерваторії OATA (Вереда Куско).

В даний час, за даними газети El Espectador, в муніципалітеті Villavieja працюють 54 провайдери послуг розміщення з Національним реєстром активного туризму, з яких 16 розташовані в пустелі Татакоа.

У зв'язку з цим муніципальна мерія вимагала через документ «щоб усі люди, які керують групами туристів, які відвідують наш муніципалітет, поширювали цю інформацію , щоб кожен із відвідувачів знав про оплату, яку вони повинні зробити, прийти з відповідним бюджетом та уникати незручності через відсутність інформації та знань нового регламенту та стягнення цієї надбавки».

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В рамках святкування Великого тижня уряд Уїли оголосив, що буде проводити широкий спектр культурних заходів для сприяння релігійному туризму в регіоні. За даними відомчої адміністрації, перша діяльність відбудеться цього Страсного четверга в Соборі Непорочного Зачаття в Нейві, де майже 100 художників представлять ліричну гала о 8 вечора.

На Страсну п'ятницюопера проведе огляд La Jagua в муніципалітеті Гарсон з 6:30 вечора.

Уряд також повідомив, що в муніципалітетах Нейва, Гарсон та Сан -Агустін проводитимуться різні художні виставки та концерти, щоб як Huilenses, так і туристи могли насолоджуватися культурним та релігійним туризмом території опіта.

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