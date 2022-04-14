Якщо ви не голосували за скасування мандату, це те, що говорить закон, як зазначив Пабло Гомес

12 квітня Пабло Гомес, керівник відділу фінансової розвідки (ПФР), розповів INE про низький рівень участі , зафіксований на День відкликання мандату в неділю, 10 квітня, і звинуватив його в неповідомляючи майже 93 мільйонів виборців про те, що голосування було обов'язковим, як зазначено в Конституції Мексики в статті 36, додавши, що невдача зробити це являє собою санкцію, як зазначено в статті 38.

Правона універсальне, вільне та таємне голосування є фундаментальною гарантією для кожного мексиканця, і хоча конституційний текст вказує на те, що голосування також є обов'язком для громадян Республіки, голосування не є регламентований законом, обов'язковий характер виборчого права і розуміється як «цивільний обов'язок».

І Велика Хартія, і Загальний закон про виборчі установи та процедури (Legipe) говорять про «обов'язок», але це не є актом, необхідним мексиканцям, і не існує законодавчо регульованого штрафу за невідвідування опитування.

За скасування мандату виборчий збір складався з 92 823 216 громадян, з яких лише 16502 636 осіб, 17,7%, скористалися своїм правом голосу у цій вправі. Таким чином близько 82% вирішили не їхати на виборчі дільниці.

Pablo Gómez, titular de la UIF, durante su llegada a la Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM) Mario Jasso

Згідно з заявами колишнього законодавця Морени, близько 76 мільйонів мексиканців не дозволили виконувати свій обов'язок брати участь у відкликанні мандатів, хоча він уточнив, що INE здійснила погане розкриття інформації, на додаток до встановлення лише 57 000 коробок протягом усього країна.

Хоча в першу чергу думка виборців була позитивною для президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора, результат не є обов'язковим, оскільки відповідно до Закону про відкликання мандату відсоток участі щонайменше 40% реєстру був необхідний, тому опозиційні партії кваліфікували як невиконання цієї вправи, яке, як кажуть, сприяла Морена і федеральний кабінет.

Стаття7 Легіпа встановлює, що голосування на виборах є правом і зобов'язанням, що здійснюють інтеграцію органів народообраної держави. Але стаття 447 про порушення громадян не включає упущення голосування як проступку чи правопорушення, яке заслуговує на будь-яку санкцію.

Щостосується закону, це порушення громадян надавати неправдиву документацію чи інформацію до Федерального реєстру виборців або просування легковажних скарг, тобто те, що сприяє щодо фактів, які не підкріплені жодним засобом доказування або які не можуть оновити конкретний юридичне припущення в тому, що скарга або скарга підтримується.

(Aspecto de una casilla de votación el 10 de abril de 2022. (Foto: Infobae/Lalo Cano) Lalo Cano

- Зареєструватися в кадастрі муніципалітету, вказав майно, яке має сам громадянин, галузь, професія чи робота, якою він залишається; а також зареєструватися в Національному реєстрі громадян.

- Бути частиною резервного корпусу з точки зору права.

- Голосувати на виборах, народні консультації і процеси відкликання мандату, в терміни, визначені законом.

Стаття38 Загальної Конституції, згаданої Пабло Гомесом, передбачає, що права чи прерогативи громадян припиняються через недотримання їхніх зобов'язань, але вони повинні бути визначені суддею, і в будь-якому випадку спосіб відновлення цих прав повинен бути встановлено.

Poco más de 15 millones de mexicanos respaldaron al presidente de México (Foto: Cuartoscuro) Francisco Guasco | EFE

- За невиконання, без обґрунтованих причин, будь-якого з зобов'язань, покладених статтею 36. Це призупинення триватиме один рік і буде накладено на додаток до інших штрафних санкцій, які закон вказує за той самий акт.

- За те, що підлягає кримінальному провадженню за злочин, який понесе тілесне покарання, рахуючи від дати офіційного наказу про позбавлення волі.

- Під час вимирання тілесних покарань.

- За бродяжництво або звичайне пияцтво, заявлене в тих умовах, які запобігають закони.

- За те, що є втікачем від правосуддя, від дня видачі ордера на арешт до строку давності за кримінальну дію.

- За виконаним вироком, який накладає таке призупинення, як покарання.

Ще в 2013 році тодішній сенатор Партії демократичної революції (PRD) Луз Марія Беристайн запропонував у Верхній палаті, що крім того, що він вважається правом, голосування має стати обов'язковим для всіх громадян , і його недотримання вважатиметься порушенням, яке буде покарано з економічним штрафом. Однак цей захід не процвітав і був злам.

Таким чином, у Мексиці голосування є правом, і хоча воно визнано «громадянським» зобов'язанням, не існує регулювання санкціонування мексиканців, які не беруть участі у народних виборах, віддаючи свої голоси.

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