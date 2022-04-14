На смаки, кольори; кажуть навколо. І, у питаннях макіяжу або естетичних процедур, кожен носить їх або не використовує їх залежно від того, як вони вважають за потрібне. Якщо говорити про обличчя, є такі, хто вважає брови оправою обличчя, як одну з найважливіших областей і якій потрібно приділяти найбільше уваги. Серед фігур національного шоу можна сказати, що у Лори Барджум гарні брови, і це те, що її бабуся дуже лестить їй, настільки, що вона навіть хотіла мати подібні до онуки.

Таким чином, мабуть, після великого наполягання, колишня королева краси вирішила послухати бабусю і виконати свою ілюзію наявності брів так, як вона їх хотіла, тому вона взяла її на сайт, що спеціалізується на мікропігментації, техніці, в якій брова малюється волоссям і має певну тривалість.

Ось як зі своїх Instagram Stories також ведуча зобразила себе з бабусею, підкреслюючи, наскільки вона щаслива за процедуру, яка буде виконана. «Брови будуть робити там же, де я їх роблю. Я роблю мікропігментацію... і вона, скоріше, що вона ні на кого не змінює, тому що вона ходить туди, скільки разів ви запитували мене, що я хочу ті самі брови, що і моя бабуся? ».

Зіткнувшись із питанням, поставленим внучкою, жінка прокоментувала: «Мати брови дуже важко, але принаймні вони справляються з ними досить багато». Пізніше Лора Барджум також зібрала у своїй InstaStories деякі моменти своєї бабусі, виконуючи вищезгадану процедуру, яка зрозуміла, наскільки вона задоволена, коли випустила таку фразу: «Вони були божественними для мене».

Зі свого боку, актриса не упустила можливості згадати, що бабуся місяцями наполягала на ній, щоб мати можливість зробити брови. «У мене був переслідувач... вона мала мене місяцями, щоб привести її до мене, щоб зробити брови».

«У мене був переслідувач», Лора Барджум нарешті виконує косметичну мрію для своєї бабусі

Лаура Гонсалес - яку перейменували на Лауру Барджу - була Міс Колумбія 2017. Під час конкурсу він представляв Картахену. Пізніше того ж року вона стала універсальною намісником.

Протягом цих п'яти років, коли країна знала її як громадського діяча, модель усвідомила свій інтерес до різних художніх сфер, таких як музика та акторська гра, наприклад. Однак, якщо говорити про її поточні роботи на телебаченні, то на цей час колумбійська аудиторія розглядає її як ведучу в «Factor X» (2022).

Це музичне реаліті-шоу розробляється на екрані у вихідні від імені каналу RCN.

Варто пам'ятати, що в партії реаліті-телевізійної програми в 2020-2021 роках Лора Барджум також була ведучою, але її робота була виконана тільки з гардеробних в безпосередньому діалозі з учасниками, але в цьому поточному сезоні вона є головною ведучою.

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