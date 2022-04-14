Як легко знайти церкви на Картах Google

Карти Google працюють як чудова пошукова система, де ви можете просто ввести назву того, що ви хочете знайти, щоб система включала список параметрів на карті. Таким чином, щоб знайти церкви, вам просто потрібно перейти до Карти, зі свого браузера або мобільного телефону, і ввести «церкви» у простір за допомогою лупи , яке з'являється у верхньому полі.

Це покаже ряд альтернатив з відповідними місцезнаходженнями на карті. Детальнийсписок з ім'ям, адресою, вказівками, щоб дістатися туди та телефоном також буде включений нижче. Утой же час він пропонує можливість обміну цією інформацією з іншими користувачами, що може бути корисним, якщо ви організовуєте групову зустріч.

Як і в інших типах пошуків, тут це можна зробити, використовуючи деякі фільтри, доступні на платформі, такі як близькість, відкриті простори при запиті інформації та ті сайти, які найкраще оцінюються користувачами. У розділі рейтингу ви зможете ознайомитися з думками людей, які ввели свої коментарі.

Ввівши кожен із перелічених варіантів, можна переглядати фотографії, коментарі та рейтинги користувачів, як це стосується інших пошуків, проведених на Картах. У деяких випадках посилання на веб-сайт також включається.

Se puede filtrar la búsqueda por cercanía y la calificación de usuarios

Також може бути дуже корисним для попереднього перегляду передньої частини церкви та області, де буде використовуватися вид на вулицю. Дляцього вам потрібно натиснути на значок жовтої людини, який видно в нижньому правому полі, і перетягнути його в область, яку ви хочете переглянути.

Desde el navegador se puede activar la opción Street View en Google Maps

Доповненареальність

Якщови подорожуєте по району за допомогою мобільного телефону, ви також можете використовувати доповнену реальність . Цеінструмент, який надає вказівки, коли мобільний телефон підібраний і вказує на місце, де знаходиться користувач. Таким чином, ви зможете побачити стрілки, які вказують, куди повертатися, або знаки, що детально описано, наскільки далеко знаходиться вулиця, на яку йде людина.

Щобактивувати цю опцію, вам потрібно ввести Карти Google зі свого мобільного телефону, шукати потрібне місце призначення, яке в цьому випадку буде сусідньою церквою;потім натисніть вгорі піктограму людини, яка йде, щоб вказати, що ви шукаєте інструкції, щоб піти пішки. Тоді вам доведеться активувати «Live View» поруч з опцією «Пуск». Потім система відкриє камеру, прочитає середовище та дасть відповідні інструкції.

Ідеяполягає в тому, що цей інструмент допомагає користувачеві краще знаходитись у навколишньому середовищі, але не рекомендується використовувати його під час ходьби. Ось чому ви повинні тримати телефон там, де ви знаходитесь, дивитися на напрямки і, як тільки ви орієнтуєтеся, ви відкладаєте свій телефон і рухаєтеся далі. Це функція, яка може дуже допомогти в орієнтації, особливо для тих, хто має труднощі добре знати, де йти або яким маршрутом слідувати.

Історіямісцезнаходжень

Puede ser útil ver las ruta visitadas en el último tiempo

Ще один дуже корисний інструмент для відвідування тієї ж церкви, до якої ви раніше їздили, або будь-яке інше сусіднє місце - перевірити історію місцезнаходжень на Картах. Якщоувімкнено, будуть відображені місця, до яких користувач подорожував за останні кілька днів. Щоботримати доступ до цієї опції, натисніть на фотографію профілю у верхньому правому куті та виберіть альтернативу, яка говорить «ваші маршрути».

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