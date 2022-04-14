«Заборонений захід горизонту»: роботизовані тварини та смертельна чума

Випущенав 2017 році постапокалітична відеоігра «Horizon Zero Dawn» стала величезним хітом, який зумів порушити критиків і шанувальників. Через п'ять років, і після перенесення початкової дати виходу, продовження «Горизонт Заборонений Захід» нарешті було випущено 18 лютого.

Які в першій частині, назва встановлюється в постапокаліптичній версії США. Головним героєм залишається рудоволосий воїн Алой, який, як ватажок загону, ставить перед собою на те, щоб знайти джерело смертельної чуми. Однак після подій першої частини вона вже не тільки подружилася, але і безліч ворогів.

Тікористувачі, які не знають попереднього заголовка, можуть відчути себе трохи втраченими в цьому новому випуску. Оскільки історія взята безпосередньо з «Horizon Zero Dawn», не завадило б мати трохи попередніх знань про минулий сюжет.

Якінакше, в новій назві також є незліченна кількість нових персонажів, яким голлівудські актори знову позичили свої голоси.

Ібез того величезний світ гри, в якому гравець зможе вільно пересуватися за принципом відкритого світу, навіть ширше, ніж в першій частині. Механіка скелелазіння була розширена, а це означає, що світ також поширюється вертикально. У ньому мешкає безліч ворожих роботизованих тварин, які стикаються з племенами вижили.

Хочане всі нововведення продовження були схвалені публікою, «Горизонт Заборонений Захід» був добре сприйнятий критиками. Ті користувачі, які насолоджувалися своїм попередником, також розважаються цим. І, мабуть, ніколи не пізно почати з першої частини.

«Горизонт Заборонений Захід» доступний виключно для PlayStation 4 і 5. Назва попередника пропонується для PlayStation 4 та ПК.

дпа