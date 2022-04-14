Херіберто Ласкано, «Ель Ласка»: кримінальний лідер, який «царював» з релігії

ЧастинаI

Лідериторгівлі наркотиками переконані, що керувати придатними лише дві людини: вони і ті, що «зверху». Не випадково вони обрали клірика посередником у кримінальних переговорах.

В останні роки католицька церква вирішила зробити небезпечний хрестовий похід: поставити мир в пекло, навіть якщо це означає переговори зі злочинцями. Вони сиділи з ними або окремо, намагаючись примирити різні інтереси.

Згодом наркоторговці також починають сприймати деякі переваги: вони стирають і очищають свій образ найманих вбивць мільйонами пожертвувань.

Heriberto Lazcano es venerado en la Iglesia El Tezontle, que supuestamente edificó a su semejanza

ЛідерЗета, демон, який повірив месію

ГерібертоЛазнано, Ласка, Кат та/або Z-3 (Ідальго, 1974-Коауїла, 2012) мав тисячі і одне обличчя: по одному для кожної людини, яка спостерігала. Якби його назвали Z-3 , у нього була особа вбивці. Якщо це був Геріберто Лазнано Лазнано, один з 277 000 жителів Пачука (Ідальго), це був Робін Гуд.

У житті цього злочинця, лідера картелю «Лос Зетас », було багато грошей і багато свинцю. Срібла достатньо, щоб знайти одну з найбільш кровожерливих злочинних угруповань в країні і призвести до того, що тисячі смертей невинних людей під час їх відкритої війни з іншими злочинними організаціями.

En 2010, Lazcano construyó la Iglesia de Nuestra Señora de los Lagos, en la colonia Tezontle

Хоча в кар'єрі Ласкано більше шматочків свинцю, ніж срібла, його образ був настільки мало заборонений, що на сьогоднішній день він все ще шанується в місті Пачука, навіть там більшість його благодійних творів.

Heriberto Lazcano

У 2010 роціЛацкано побудував церкву Божої Матері Озер, в мікрорайоні Тезонтле. У цьому святилище, з великими вікнами та помаранчевими стінами, лежить дошка, яка віддає шану своєму благодійнику: «Центр євангелізації Іоанна Павла II, подарований Геріберто Лацкано Лацкано». Нижче, Псалом 143 Біблії: «Господи, почуй молитву мою, відповідай мені мої молитви, відповідай мені, ти, хто вірний і справедливий», - йдеться в ньому.

Щороку на свято-покровителів Церкви чується найбільш розшукуваний коридо, популяризований групою Invasores de Nuevo León і присвячений Зетам, а також деталізують квіти, розміщені на честь кримінального авторитета.

Heriberto Lazcano

На південь від Пачука і в кілометрі від церкви Богоматері Озер, Геріберто Ласкано побудував розкішну гробницю, тому що за його словами родичі, людина вірила в вічний спокій.

Pachuca, Hidalgo. A un kilómetro de la Iglesia, el Lazca edificó su última morada.

Ті, хто відвідує його в Еджідальному Пантеоні Сан-Франциско, кажуть, що це мавзолей, який виділяється серед інших могил.

El lujoso mausoleo de Heriberto Lazcano

Через дев'ять років після смерті Ласка в штаті Коауїла (на півночі Мексики) жителі колонії Тезонтл кажуть, що рани, відкриті війною Лос-Зетас, продовжують кровоточити країну, але можливість їх зцілення є в католицькій церкві.

Panteón San Francisco

Геріберто Лазнано, відомий у світі підземного світу як Ель Вердуго абоZ-3 , або приєднався до мексиканської армії у віці 17 років, але в 24 роки, не пройшовши, він приєднався до торгівлі наркотиками як тригер Картель Перської затоки, заснованийОсіелем Карденасом Гілленом, який завербовані дезертирували військовослужбовців мексиканських збройних сил сформували свою збройну руку, Лос-Зетас, наприкінці 1990-х. У 2003 році, після арешту Карденаса Гільена, так званий картель останнього листа здобув незалежність від Перської затоки Картель і розпочав війну проти інших конкурентних злочинних угруповань та проти влади.

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