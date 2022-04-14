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Четвер 14 Квітень 2022
Україна

Херіберто Ласкано, «Ель Ласка»: кримінальний лідер, який «царював» з релігії

Він був демоном, але думали його месія. Херіберто Лазнано Лазнано, лідер Лос-Зетаса, переміг релігійні, щоб змусити їх повірити його образ благодійника

Newsroom Infobae

14 Квітень 2022

ЧастинаI

Лідериторгівлі наркотиками переконані, що керувати придатними лише дві людини: вони і ті, що «зверху». Не випадково вони обрали клірика посередником у кримінальних переговорах.

В останні роки католицька церква вирішила зробити небезпечний хрестовий похід: поставити мир в пекло, навіть якщо це означає переговори зі злочинцями. Вони сиділи з ними або окремо, намагаючись примирити різні інтереси.

Згодом наркоторговці також починають сприймати деякі переваги: вони стирають і очищають свій образ найманих вбивць мільйонами пожертвувань.

Heriberto Lazcano es venerado en la Iglesia El Tezontle, que supuestamente edificó a su semejanza
Heriberto Lazcano es venerado en la Iglesia El Tezontle, que supuestamente edificó a su semejanza

ЛідерЗета, демон, який повірив месію

ГерібертоЛазнано, Ласка, Кат та/або Z-3 (Ідальго, 1974-Коауїла, 2012) мав тисячі і одне обличчя: по одному для кожної людини, яка спостерігала. Якби його назвали Z-3 , у нього була особа вбивці. Якщо це був Геріберто Лазнано Лазнано, один з 277 000 жителів Пачука (Ідальго), це був Робін Гуд.

У житті цього злочинця, лідера картелю «Лос Зетас », було багато грошей і багато свинцю. Срібла достатньо, щоб знайти одну з найбільш кровожерливих злочинних угруповань в країні і призвести до того, що тисячі смертей невинних людей під час їх відкритої війни з іншими злочинними організаціями.

En 2010, Lazcano construyó la Iglesia de Nuestra Señora de los Lagos, en la colonia Tezontle
En 2010, Lazcano construyó la Iglesia de Nuestra Señora de los Lagos, en la colonia Tezontle

Хоча в кар'єрі Ласкано більше шматочків свинцю, ніж срібла, його образ був настільки мало заборонений, що на сьогоднішній день він все ще шанується в місті Пачука, навіть там більшість його благодійних творів.

Heriberto Lazcano
Heriberto Lazcano

У 2010 роціЛацкано побудував церкву Божої Матері Озер, в мікрорайоні Тезонтле. У цьому святилище, з великими вікнами та помаранчевими стінами, лежить дошка, яка віддає шану своєму благодійнику: «Центр євангелізації Іоанна Павла II, подарований Геріберто Лацкано Лацкано». Нижче, Псалом 143 Біблії: «Господи, почуй молитву мою, відповідай мені мої молитви, відповідай мені, ти, хто вірний і справедливий», - йдеться в ньому.

Щороку на свято-покровителів Церкви чується найбільш розшукуваний коридо, популяризований групою Invasores de Nuevo León і присвячений Зетам, а також деталізують квіти, розміщені на честь кримінального авторитета.

Heriberto Lazcano
Heriberto Lazcano

На південь від Пачука і в кілометрі від церкви Богоматері Озер, Геріберто Ласкано побудував розкішну гробницю, тому що за його словами родичі, людина вірила в вічний спокій.

Pachuca, Hidalgo. A un kilómetro de la Iglesia, el Lazca edificó su última morada.
Pachuca, Hidalgo. A un kilómetro de la Iglesia, el Lazca edificó su última morada.

Ті, хто відвідує його в Еджідальному Пантеоні Сан-Франциско, кажуть, що це мавзолей, який виділяється серед інших могил.

El lujoso mausoleo de Heriberto Lazcano
El lujoso mausoleo de Heriberto Lazcano

Через дев'ять років після смерті Ласка в штаті Коауїла (на півночі Мексики) жителі колонії Тезонтл кажуть, що рани, відкриті війною Лос-Зетас, продовжують кровоточити країну, але можливість їх зцілення є в католицькій церкві.

Panteón San Francisco
Panteón San Francisco

Геріберто Лазнано, відомий у світі підземного світу як Ель Вердуго абоZ-3 , або приєднався до мексиканської армії у віці 17 років, але в 24 роки, не пройшовши, він приєднався до торгівлі наркотиками як тригер Картель Перської затоки, заснованийОсіелем Карденасом Гілленом, який завербовані дезертирували військовослужбовців мексиканських збройних сил сформували свою збройну руку, Лос-Зетас, наприкінці 1990-х. У 2003 році, після арешту Карденаса Гільена, так званий картель останнього листа здобув незалежність від Перської затоки Картель і розпочав війну проти інших конкурентних злочинних угруповань та проти влади.

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