Густаво Петро уточнює, що не посилав брата поговорити з Іваном Морено

Схоже, кандидат у президенти Історичного пакту Густаво Петро не любив політичний ураган, який він викликав, розмовляючи про візит свого брата Хуана Фернандо Петра до засудженого колишнього сенатора Івана Морено Рохаса у в'язниці Ла-Пікота.
Принаймні, саме так пропонують твіти, опубліковані колишнім мером Боготи сьогодні вдень у середу. Після хвилі опортуністичних коментарів від усіх інших кандидатів у президенти вийшов лідер у виборчих дільницях, щоб дати ще одне пояснення до візиту Хуана Фернандо Петра.
По-перше, Петро запевнив, що від імені лівої президентської кампанії не посилає брата або кого-небудь розмовляти з Іваном Морено, сказав, що навіть не перейшло на думку.
«Вони є в'язнями, які попросили поговорити з Міжцерковною комісією з питань справедливості і миру», - сказав Петро, який також додав у своїх треях, що його брат роками пов'язаний з цією організацією і нещодавно потрапив у аварію на виробництві.
Петро також повідомив, що Іван Морено, який перебуває у в'язниці за справу каруселі вербування в Боготі, «є речником прав людини для ув'язнених». Підтвердженням цього буде документ, який він додав до твіту, в якому Морено підписав на цьому бланку.
Крім того, лівим кандидатом було переконливо, що ув'язненим не пропонувалося скорочення вироків в обмін на голоси під час візиту Міжцерковної комісії, представленої Хуаном Фернандо Петром.
З лікарні, де Хуана Фернандо Петро лікують від нещасного випадку на виробництві, брат кандидата в президенти відповів на запитання про його суперечливий візит до в'язничного центру, куди він поїхав через зацікавленість ув'язнених до вивчення мирної політики та в'язниць у Колумбія. Фактично, цей інтерес був підтверджено в документі, який поділився Twitter.
За словами Нотичіаса Каракола, Хуан Фернандо Петро увійшов до тюремного центру разом з Хуаном Данило Руедою, координатором Міжцерковної комісії, а його перебування в Ла-Пікота тривало близько шести годин.
Крім того, згідно з записами прийому, особою, яка уповноважила візит Петра, був колишній мер Вільявісенсіо Герман Чапарро, засуджений за вбивство, тоді як Данило Руеду офіційно отримав колишній губернатор Сан-Андрес Рональд Хоусні Жаллер, засуджений за корупцію.
Крім того, хоча візити друзів - як вони були зафіксовані на момент їх прийому, повинні бути індивідуальними, приїзд Петра і Руеди перетворився на зустріч з десяткою ув'язнених в параполітичному палаті цієї в'язниці.
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