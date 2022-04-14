Густаво Петро уточнює, що не посилав брата поговорити з Іваном Морено

Схоже, кандидат у президенти Історичного пакту Густаво Петро не любив політичний ураган, який він викликав, розмовляючи про візит свого брата Хуана Фернандо Петра до засудженого колишнього сенатора Івана Морено Рохаса у в'язниці Ла-Пікота.

Принаймні, саме так пропонують твіти, опубліковані колишнім мером Боготи сьогодні вдень у середу. Після хвилі опортуністичних коментарів від усіх інших кандидатів у президенти вийшов лідер у виборчих дільницях, щоб дати ще одне пояснення до візиту Хуана Фернандо Петра.

По-перше, Петро запевнив, що від імені лівої президентської кампанії не посилає брата або кого-небудь розмовляти з Іваном Морено, сказав, що навіть не перейшло на думку.

«Вони є в'язнями, які попросили поговорити з Міжцерковною комісією з питань справедливості і миру», - сказав Петро, який також додав у своїх треях, що його брат роками пов'язаний з цією організацією і нещодавно потрапив у аварію на виробництві.

Петро також повідомив, що Іван Морено, який перебуває у в'язниці за справу каруселі вербування в Боготі, «є речником прав людини для ув'язнених». Підтвердженням цього буде документ, який він додав до твіту, в якому Морено підписав на цьому бланку.

Petro mostró esta carta, con fecha de marzo de 2022, para probar que Moreno es vocero de los presos.

Крім того, лівим кандидатом було переконливо, що ув'язненим не пропонувалося скорочення вироків в обмін на голоси під час візиту Міжцерковної комісії, представленої Хуаном Фернандо Петром.

З лікарні, де Хуана Фернандо Петро лікують від нещасного випадку на виробництві, брат кандидата в президенти відповів на запитання про його суперечливий візит до в'язничного центру, куди він поїхав через зацікавленість ув'язнених до вивчення мирної політики та в'язниць у Колумбія. Фактично, цей інтерес був підтверджено в документі, який поділився Twitter.

За словами Нотичіаса Каракола, Хуан Фернандо Петро увійшов до тюремного центру разом з Хуаном Данило Руедою, координатором Міжцерковної комісії, а його перебування в Ла-Пікота тривало близько шести годин.

Крім того, згідно з записами прийому, особою, яка уповноважила візит Петра, був колишній мер Вільявісенсіо Герман Чапарро, засуджений за вбивство, тоді як Данило Руеду офіційно отримав колишній губернатор Сан-Андрес Рональд Хоусні Жаллер, засуджений за корупцію.

Крім того, хоча візити друзів - як вони були зафіксовані на момент їх прийому, повинні бути індивідуальними, приїзд Петра і Руеди перетворився на зустріч з десяткою ув'язнених в параполітичному палаті цієї в'язниці.

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