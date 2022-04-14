Німеччина захопила суперяхту, пов'язану з російським магнатом, близьким до Путіна

El yate de lujo "Dilbar", totalmente cubierto, en el muelle Blohm+Voss en Hamburgo, Alemania, el 13 de abril de 2022. (Jonas Walzberg/dpa vía AP)

Німецька влада захопила суперяхту в Гамбурзі, визначивши, що вона належить сестрі росіянина Алішера Усманова , яка вважалася «одним з улюблених олігархів Путіна» і позначила як його можливу фронтальну людину.

У середу Федеральна кримінальна поліція заявила, що після «великих розслідувань» і незважаючи на «переховування за кордоном», вдалося визначити, що власником є Гульбахор Ісмаїлова, сестра Усманова.

СуперяхтаDilbar позначена Каймановими островами ізареєстрована на ім'я компанії на Мальті, двох банківських притулках, де мільярдери часто депозитують своє багатство. Він був запущений в 2016 році і мав звітну вартість понад 648 мільйонів доларів.

Поліція заявила, що німецька влада працювала в Брюсселі, щоб забезпечити застосування санкцій ЄС до власника. Човенбільше не можна продавати, орендувати або пересувати, додав він.

Vladimir Putin y Alisher Usmanov (Reuters) REUTERS

США і ЄС минулого місяця оголосили економічні санкції проти Усманова, металургійного магната, за стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, а також у відповідь на вторгнення в Україну.

На початку березня Італія вилучила у Усманова майно вартістю близько 17 мільйонів євро ($18,5 млн).

Усманов, якого США вважають «фронтовим чоловіком» президента Росії Володимира Путіна, через три тижні запевнив, що він поклав багато своїх активів і майна у Великобританії в руки трастів, перш ніж санкціонувати цю країну.

(Reuters) REUTERS

Прес-секретар цього магнату металевої промисловості - чий лондонський стан становить близько 18,4 мільярда доларів - пояснив, що більшість його майна у Великобританії, включаючи розкішний особняк на північному заході Лондона, «давно були переведені на безвідкличні трасти». «З того часу Усманов більше не був його власником (товару), а також не міг керувати ними або домовитися про їх продаж, але він міг використовувати їх лише в оренду. Він вийшов на пенсію як бенефіціар і передав права бенефіціарів своїй родині», - сказав він.

(З інформацією від AP та EFE)

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