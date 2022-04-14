Габріель Сото дав нові подробиці про свою юридичну перемогу проти Лаури Боццо

Після Лаури Боццо, у своїй останній появі зі ЗМІ завдяки конференції, яку вона дала для своєї нової програми Нехай це станеться Лаура! ,щоб дати подробиці їхнього судового процесу щодо моральної шкоди, яка торкнулася Габріеля Сото та Ірини Баєвої, історик, який став жертвою наклепу , підтвердив, що процес виконується.

Саме під час останньої трансляції ранкового шоу Televisa Хойактор, який дав життя Педро Касересув мелодрамі « Ти пам'ятаєш мене», розповів подробиці про справу, яка нібито вже винесла рішення на користь його скарги на перуанського ведучого.

«Я думаю, вам доведеться підвищувати голос за будь-яких обставин, які вам не комфортно, як це було в моєму випадку в якийсь момент, також з предметом моїх вимог, які, на мою думку, було завдано дуже сильної моральної шкоди, і коли це станеться, вам доведеться боротися за справедливість», - підкреслив серцеїд теленовели.

Gabriel Soto e Irina Barva ganaron proceso en contra de Laura Bozzo, la sentencia es ejecutoria Fotos: Cuartoscuro // Instagram @teacuerdasof / @irinabaeva

Пізніше його допитали про те, чи вже дав колишній ведучий Televisa та TV Azteca початковий внесок своєї компенсації, оскільки з середини 2021 року суддя виніс рішення на користь пари гістріона: «Так, вона все ще виконується», - підкреслив історик з Мехіко.

Виконавчий вирок - це коли жоден судовий засіб не допущено, і не може знадобитися випадкове дотримання або виконавчі дії, ініційовані у вашому випадку. Ці заяви мексиканського перекладача реагували на те, що сказав новий член Grupo Imagen.

«Всі юридичні питання слід обговорювати з моїми юристами», - стверджував 69-річний мексиканський та італійський натуралізований судовий суд, якийповернеться на маленький екран 18 квітня.

Bozzo habló de los problemas con Sánchez Azuara (Instagram: laurabozzo)

Пізніше, під час виступу зі ЗМІ 13 квітня, ведуча згадала, як проблема виникла у пари перекладачів, і пояснила, що саме під час її перебування з Univision її попросили думку, яка була спотвореною.

«Цю тему Ірини та Габріеля Сото я розумію, що вона була оскаржена, тому що це думка, яку я сказав у програмі Univision під назвою La opina. Іриназбиралася прочитати лекцію про жінок, сказали мені: «Що ти думаєш? »; Я сказав, що «це мене не представляє». Якби я подав до суду на всіх, хто говорить [про мене], я був би мільйонером», - підсумував ведучий, який увічнив фразу Нехай негідник пройде.

Обидва актори подали до суду на Боццо у жовтні 2020 року за злочини наклепу, переслідування та загрози після публічних заяв міс Лаурапро пару, в яких вона стверджувала, що Габріель опинився зі своєю тодішньою дружиною Джеральдіною Базан через невірність з Баєвою.

Раніше ходили чутки, що наслідки Лаура Боццо могла зіткнутися від втрати юридичної назви, якщо вимагала позивач, на додаток до сплати компенсації Сото та Ірини після втрати позову про моральну шкоду, яка забезпечила ранкове шоу Sale el Sol, який, можливо, мав склав трохи більше 13 мільйонів песо.

Laura Bozzo no asistió a audiencia con Gabriel Soto. (Foto: Instagram)

Судовий процес тривав лише один рік, і 20 жовтня 2021 року суддя визначив, що доказів, представлених суб'єктами, достатньо для того, щоб діяти проти них. Згідно з рішенням Верховного суду Мехіко (TSJCDMX), Лора Бозцо повинна компенсувати подружжю моральну шкоду.

Адвокат обох акторів Густаво Еррера заявив, що грошова сума все одно залежатиме від процесу, який визначає їх дохід, контрактів з телевізійними станціями або брендів. Наданий момент невідомо, якої домовленості дійшла перуанська ведуча з мережею, яку вона нещодавно найняла, найняла її.

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