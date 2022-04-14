Ель Дейн виявив, що політична невизначеність посилювала песимізм серед підприємців

La construcción de vivienda seguirá como uno de los sectores con mejores proyecciones para este año ayudado por los subsidios del Gobierno colombiano que incentivan la compra de unidades nuevas. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

Країна знаходиться трохи більше місяця від обрання свого нового президента. З огляду на ситуацію невизначеності щодо можливого переможця виборів, вважає Дейн, песимізм виріс всередині бізнесменів. Ближче до березня цього року, наголошує суб'єкт господарювання, показник довіри бізнесменів впав до 62,7 пункту порівняно з попереднім роком, тобто впав на 0,4 пункту.

«Це опитування забезпечує оновлені показники щодо: a. статус операцій; b. канали, що впливають на діяльність та зайнятий персонал; c. реалізовані механізми коригування; d. очікування щодо ефективності роботи економіки; і е. сприйняття політики підтримки та переваг, прийнятих компанією», - пояснив Дейн про аналіз, який він здав за останні кілька годин.

Хуан Даніель Ов'єдо, директор Dane, сказав, що насправді це політичний ландшафт, який має бізнесмени сумнівні щодо свого фінансового світогляду. «Ми бачимо, що макроекономічний контекст з точки зору інфляції в поєднанні з політичним циклом і невизначеністю виборчого процесу є найбільш видимими факторами в умовах цього зниження довіри до бізнесу», - сказав Ов'єдо.

Результати цього дослідження Dane показують, що 97,2% компаній у сфері торгівлі, виробництва, послуг та будівництва також повідомили про нормальну роботу в лютому 2022 року, вважаючи, що вони мали значення точно таке ж, як і попередній місяць. Торгівляз 98,4% зафіксувала найвищий відсоток компаній з нормальною операцією, тоді як, з іншого боку, будівельний сектор мав найнижчу частку з 84,3%. 11,6%всіх компаній, з іншого боку, повідомили про проблеми в постачанні входів за лютий місяць.

Dane Dane

73,2%компаній, зазначає Данель, повідомили, що через проблеми з доступністю їм довелося перервати потік своїх входів. Таку ж проблему зазнали 78,3% для компаній галузі. Крім того, 71,2% компаній запевнили, що спостерігається зростання витрат, в будівельній сфері, зокрема, цей відсоток виріс до 87,4%.

За словами Fenalco, з іншого боку, очікування 46% підприємців, з якими консультувалися в його опитуванні, вважають, що протягом року ефективність їхнього бізнесу продовжуватиме покращуватися. 37% підприємців запевнили, що їхні продажі були подібними до показників березня 2021 року. На 19% продажі впали в цьому році. Хоча46% підприємців прогноз та майбутнє їхніх компаній є позитивними, для 12% майбутнє не має жодних ознак бути позитивним.

«Загальне підвищення цін за останні кілька місяців змусило трейдерів переставляти свої операції і докласти зусиль, щоб не передавати споживачеві всі перевитрати витрат, що говорить про те, що хоча березень має хороший баланс, пік інфляції може змінити картину в найближчі кілька місяців», сказав Хайме Альберто Кабаль, президент Fenalco.

«На жаль, інфляція змушує візки супермаркетів залишати багато продуктів у коробках, які покупці не можуть взяти, оскільки їхні бюджети не дозволяють», - додала Національна федерація торговців з цього приводу (Fenalco) у результатах, опублікованих у журналі Bitácora Económica.

Брюс Мак Майстер, президент Andi, прокоментував, що те, що необхідно для таких часів, як сьогодні, - це «тримати компанії продуктивними для зміцнення та захисту зайнятості. Ми повинні продовжувати докладати зусиль для створення сприятливого ландшафту, який дозволяє компаніям активувати всі ланцюжки створення вартості».

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