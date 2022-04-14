Великдень: хитрість змінити піктограму WhatsApp на фіолетовий хрест

Тисячі користувачів WhatsApp , особливо тих, хто має мобільні телефони Android , були здивовані, дізнавшись, що Програмиобміну миттєвими повідомленнями мають багато секретів, вірусні в соціальних мережах ,оскільки вони дозволяють налаштувати свій смартфон кожен місяць.

Наприклад, тепер стало відомо трюк, щоб змінити класичний зелений логотип WhatsApp на символ, який показує фіолетовий хрест. ДаліInfobae докладно пояснює, як це зробити.

Осьяк ви можете змінити піктограму WhatsApp для хреста на Великдень

Перш ніж почати згадувати поетапно, вам потрібно завантажити зображення, яке буде використовувати новий значок WhatsApp.

Ви можете шукати «Латинський хрест Emoji» в Google Chrome або Safari , і вибрати той, який вам найбільше подобається. Слід пам'ятати, що для того, щоб цей трюк виглядав краще візуально, він повинен мати прозорий фон; тобто в форматі PNG.

PicsArt. (foto: YouTube)

Якщо ви не можете знайти смайли з прозорим фоном або той, який ви завантажили в інших форматах, таких як JPG або GIF, турбуватися нема про що. Існує програма під назвою PicsArt , яка дозволяє стерти фон будь-якого зображення абсолютно безкоштовно, і супер легко зробити. Тепер крок за кроком:

1. Насамперед потрібно увійти в Google Play.

2. Далі слід пошукати додаток під назвою Nova Launcher. Встановитийого можна безпосередньо за цим посиланням.

3. Потім відкрийте програму та налаштуйте стиль відображення вашого мобільного пускового пристрою.

4. Коли ви закінчите, тепер вам слід натиснути піктограму WhatsApp протягом двох секунд.

5. з'явиться вікно, за допомогою якого ви зможете змінити назву та логотип.

6. Натисніть на іконку WhatsApp , потім Додатки , а потім Фотографії , і тепер ви повинні вибрати фотографію хреста.

Cruz morada para ícono de WhatsApp. (foto: EmojiTierra)

7. Це було б все. Тепер потрібно зберегти лише зміни , і ви побачите, що традиційна іконка WhatsApp буде замінена. Замість нього буде значок серця, рожевий або червоний.

Якщо ви не закінчите переконувати зовнішній вигляд смартфона, вам просто доведетьсявидалити Nova Launcher, і все прийде в норму.

І останнє, але не менш важливе, Nova Launcher не просто дозволяє вам змінити піктограму збережених зображень. Також можна змінити назву програми.

Emojis de cruz morada para WhatsApp. (foto: La Verdad Noticias)

ГомерСімпсон може повідомити вас, коли є нове повідомлення на WhatsApp, ось кроки

Для початку потрібно завантажити аудіо Гомера Сімпсона в форматі MP3. Щобзнайти аудіо на YouTube ,вам потрібно перейти зацим посиланням . Слідзазначити, що посилання є одним з багатьох аудіозаписів, які Гомер може знайти на платформі.

Можнанавіть використовувати голос Барта Сімпсона.

Voz de Bart Simpson para WhatsApp. (foto: YouTube/TodoTOP)

Так само, щоб завантажити його на свій смартфон , ви можете використовувати різні сторінки, які завантажують музику з цього порталу, вам просто потрібно вставити посилання та вибрати формат.

Також рекомендується використовувати такі програми, як SnapTube, який доступний у Play Store, віртуальному магазині, який присутній на всіх Android.

Тепернастав час встановити звук Гомера як мелодію повідомлення WhatsApp

1. Після завантаження аудіо Гомера Сімпсона перейдіть до WhatsApp і торкніться значка з трьома крапками , розташованої у верхньому правому куті.

2. Виберіть параметр Налаштування , а потім Сповіщення.

3. Введіть параметр « Тон сповіщень », і за замовчуванням з'явиться мелодія дзвінка.

4. Перейдіть до кінця, і ви зможете знайти опцію Додати мелодію дзвінка.

5. Відтворюйте його та шукайте MP3 аудіо Гомера Сімпсона , який був завантажений з YouTube, і все.

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